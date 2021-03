यात्रीगण कृपया ध्यान दें! बदल गया Indian Railways का टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर, जानें डिटेल्स

Indian Railways: अब रेलवे से संबंधित किसी भी तरह की शिकायत करते हुए भ्रमित होने की जरूरत नहीं है. रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए रेल हेल्पलाइन नंबरों को एक साथ मिला दिया है. भारतीय रेलवे ने सभी मौजूदा हेल्पलाइन नंबरों की जगह अब 139 नंबर जारी किया है. जिससे यात्रियों के लिए इस नंबर को याद रखना और रेलवे से जुड़ना आसान हो गया है. एकल नंबर 139 का उपयोग यात्रा के दौरान सभी पूछताछ और शिकायत दर्ज करने के लिए किया जाएगा.

रेलवे द्वारा जारी की गई जानकारी में कहा गया है कि जोनल रेलवे 139 के अलावा भी नया हेल्पलाइन नंबर या शिकायत नंबर जारी नहीं करेगा. नया नंबर रेल उपयोगकर्ताओं को एकीकृत सेवाएं प्रदान करेगा, जो सुरक्षा, शिकायतों, खानपान और सतर्कता के लिए केवल 139 डायल कर सकते हैं. नए नंबर की शुरुआत के साथ, बाकी सभी हेल्पलाइन नंबर बंद कर दिए जाएंगे.

Remember Rail Madad Helpline dial 139 for all your Railway queries.



Rail Madad Integrated Single Helpline 139 replaces all helplines like 182 & 138.



For security, assistance,information, complaint,enquiry or any other concern, Dial #139#OneRailOneHelpline139