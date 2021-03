Indian Railways: 180 KMPH की रफ्तार से दौड़े नए इकोनॉमी एसी-3 कोच, ट्रायल पूरा, अब मिलेगा लग्जरी यात्रा का आनंद

क्या आपने कभी सोचा कि आपकों ट्रेन में फ्लाइट जैसी लग्जरी सुविधाएं मिलेंगी. लेकिन, जल्द ही आप ऐसी सर्विस का लाभ लेने वाले हैं. भारतीय रेलवे ने अपने नए इकोनॉमी एसी-3 टियर कोच का 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ट्रायल पूरा कर लिया है. पिछले महीने ही रेलवे ने लक्जरी ट्रेन के टिकटों के लिए ग्राहकों से कम किराए का वादा किया था. सोमवार को भारतीय रेलवे ने कोटा-सवाई माधोपुर सेक्शन पर ट्रेन के ट्रायल का एक वीडियो साझा किया था.

रेलवे ने ट्वीट करते हुए कहा कि आधुनिक सुविधाओं के साथ नए एसी 3-टियर कोच बनाए गए हैं. इन कोचों को नए तरीके से डिजाइन किया गया है, जिनकी बर्थ क्षमता 83 है. पुराने एसी 3-टियर कोच में 72 बर्थ हैं, वहीं नए कोच में 83 बर्थ हैं.

