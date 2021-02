Indian Railways: रेलवे चलाने जा रहा ये 22 नई स्पेशल ट्रेनें, देखें पूरी लिस्ट

भारतीय रेलवे (Indian Railways) यात्रियों की सुविधा के अनुसार लगातार नई स्पेशल ट्रेनें (Special Trains) चलाने का ऐलान कर रहा है. अब वेस्टर्न रेलवे (Western Railways) ने विभन्न रूट्स पर 11 जोड़ी यानी 22 नई स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है. ये ट्रेनें दिल्ली, मध्य प्रदेश, मुंबई समेत कई रूट्स के बीच चलाई जाएंगी.

रेलवे के मुताबिक ये सभी नई स्पेशल ट्रेनें पूरी तरह आरक्षित हैं. यानी वेस्टर्न रेलवे द्वारा चलाई जाने वाली इन नई ट्रेनों में सफर के लिए बुकिंग (Booking) करानी जरूरी है. ट्रेन में यात्रा के दौरान रेलवे द्वारा निर्धारित कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य है.

इसके अलावा वेस्टर्न रेलवे ने ट्रेन नंबर 02944/43 के फेरे बढ़ाने का फैसला किया है. इंदौर और दौंड रेलवे स्टेशन के बीच चलने वाली ये ट्रेन अब हफ्ते में 6 दिन चलेगी.

ट्रेन नंबर 09009/09010 मुंबई सेंट्रल-नई दिल्ली दुरंतो सुपरफास्ट स्पेशल

ट्रेन नंबर 09009 मुंबई सेंट्रल- नई दिल्ली दुरंतो सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन मुंबई सेंट्रल से प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को चलेगी. ये ट्रेन 26 फरवरी, 2021 से अगली सूचना तक चलेगी. वहीं, ट्रेन नंबर 09010 नई दिल्ली- मुंबई सेंट्रल दुरंतो सुपरफास्ट स्पेशल प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को चलेगी. यह ट्रेन 27 फरवरी, 2021 से अगली सूचना तक चलेगी.

ट्रेन नंबर 09289/09290 बांद्रा टर्मिनस-महुवा सुपरफास्ट स्पेशल

ट्रेन नंबर 09289 बांद्रा टर्मिनस- महुवा सुपरफास्‍ट स्पेशल प्रत्येक शुक्रवार को बांद्रा टर्मिनस से चलेगी. यह ट्रेन 26 फरवरी, 2021 से अगली सूचना तक चलेगी. इसी तरह, ट्रेन नंबर 09290 महुवा-बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्‍ट स्पेशल महुवा से प्रत्येक शनिवार को चलेगी. यह ट्रेन 27 फरवरी, 2021 से अगली सूचना तक चलेगी.

ट्रेन नंबर 09293/09294 बांद्रा टर्मिनस- महुवा सुपरफास्ट स्पेशल

ट्रेन नंबर 09293 बांद्रा टर्मिनस-महुवा सुपरफास्‍ट स्पेशल प्रत्येक बुधवार को बांद्रा से चलेगी. यह ट्रेन 3 मार्च, 2021 से अगली सूचना तक चलेगी. इसी तरह ट्रेन नंबर 09294 महुवा- बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्‍ट स्पेशल महुवा से प्रत्येक गुरुवार को चलेगी. यह ट्रेन 4 मार्च, 2021 से अगली सूचना तक चलेगी.

