State of the States: भोपाल में आज India Today का स्पेशल प्रोग्राम, कई दिग्गज करेंगे शिरकत

भारत का सबसे भरोसेमंद मीडिया हाउस India Today का State of the States Madhya Pradesh First कार्यक्रम आज सुबह 11:25 बजे भोपाल में आयोजित कर रहा है. यह कार्यक्रम भोपाल के जहांनुमा पैलेस में आयोजित किया गया है. इंडिया टुडे ग्रुप के ग्रूप एडिटोरियल डायरेक्ट (पब्लिशिंग) राज चेंगप्पा कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे. वह सुबह 11:25 - 11:45 बजे के दौरान कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी देंगे.

सुबह 11:45 से दोपहर 12:30 बजे के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान Madhya Pradesh First विषय पर अपने विचार रखेंगे. इसके बाद दोपहर 12:30 से 1:15 बजे के बीच Connecting Madhya Pradesh to the World विषय पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्यातिरादित्य सिंधिया का संबोधन होगा.

दोपहर 1:15 से 2 बजे के बीच Adding Value to Agriculture पर बात होगी

स्पीकर:

- अजीत केसरी, अपर मुख्य सचिव, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग

- प्रतीक शर्मा, संस्थापक, ग्रीन एंड ग्रेन्स

- सचिन शर्मा, उपाध्यक्ष, कृषि व्यवसाय प्रभाग, आईटीसी

- रुद्र प्रताप सिंह चौहान, प्रगतिशील किसान, संस्थापक निदेशक

इसके बाद दोपहर 2:00 से 2:30 बजे तक The Challenges in Developing Madhya Pradesh as a $550-billion Economy विषय पर मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष सचिन चतुर्वेदी अपने विचार रखेंगे. इसके बाद दोपहर 2:30 से लेकर 3:15 बजे तक 45 मिनट का लंच होगा.

दोपहर 3:15 से 4.00 बजे Emerging Woman Power: Do successful women intimidate men? पर डिबेट होगी.

स्पीकर:

- तन्वी सुंदरियाल, आईएएस, सीईओ, एमपी ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

- पल्लवी राव चतुर्वेदी, EVP, AESECT ग्रुप, संस्थापक, गेट, सेट, पेरेंट

- नंदिता मल्होत्रा, बैंकर

- रविशा मर्चेंट, प्रिंसिपल डिजाइनर, त्रिवेरा डिजाइन्स

4:00 से 4:45 बजे के बीच Manufacturing and Industry: Make in Madhya Pradesh पर चर्चा होगी.

स्पीकर:

- राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, उद्योग नीति एवं निवेश संवर्धन मंत्री, मध्य प्रदेश

- संजय शुक्ला, आईएएस प्रमुख सचिव, उद्योग नीति और निवेश संवर्धन विभाग

- श्रेयस्कर चौधरी, उपाध्यक्ष, सीआईआई मध्य प्रदेश, प्रबंध निदेशक, प्रतिभा सिंटेक्स

- आदित्य श्रीवास्तव, कार्यकारी उपाध्यक्ष और संचालन प्रमुख, वोल्वो आयशर वाणिज्यिक वाहन

- रतन सोमानी, सलाहकार, हिंडाल्को, आदित्य बिड़ला समूह

4.45 बजे- शाम 5.15 बजे: “Why the young should enter politics” विषय पर खजुराहो से बीजेपी के लोकसभा सांसद और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से चर्चा होगी. इसके बाद शाम 5:15 से 5:30 बजे के बीच 15 मिनट का टी-ब्रेक होगा.

5:30 से शाम 6:00 बजे के बीच Batting for Glory: How Madhya Pradesh became Ranji Champions विषय पर वार्ता होगी.

स्पीकर:

- अभिलाष खांडेकर, अध्यक्ष, मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ

- चंद्रकांत पंडित, कोच, मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम

- आदित्य श्रीवास्तव, कप्तान, मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम

शाम 6:00 से 6:30 बजे के बीच Law and Order: Bulldozer for Instant Justice? विषय पर लोग अपने विचार रखेंगे.

स्पीकर:

विश्वास सारंग, चिकित्सा शिक्षा मंत्री

तरुण भनोट, कांग्रेस विधायक और पूर्व वित्त मंत्री

शाम 6:30 से 7. 00 बजे तक Being Young in Madhya Pradesh: What the Youth Want? विषय पर बातचीत होगी.

स्पीकर:

- विक्रम सिंह अहाके, मेयर, छिंदवाड़ा

- विवेक सागर, सदस्य भारतीय पुरुष हॉकी टीम, ओलंपिक और राष्ट्रमंडल पदक विजेता

- उमंग श्रीधर, संस्थापक, उमंगश्रीधर डिजाइन

- अली राशिद, निदेशक, जहांनुमा पैलेस होटल

और अंत में शाम 7:00 से 7:45 बजे के Elections 2023: Is the Congress Ready for the Battle? विषय पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ अपने विचार रखेंगे. इसके बाद 7:45 बजे डिनर होगा.