IMD Rainfall Alert: महाराष्ट्र-गुजरात समेत इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल, जानें मौसम का लेटेस्ट अपडेट

Rainfall Updates: भारत के कई राज्यों में मॉनसून अपना असर दिखा रहा है. मुंबई समेत कई इलाकों में बादल झमाझम बरस रहे हैं. इस बारिश के असर को देखते हुए मौसम विभाग ने कुछ राज्यों में ऑरेंज से लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है. इस दौरान विभाग ने किसी भी स्थिति के लिए प्रशासन को तैयार रहने को कहा है.

गुजरात और सौराष्ट्र के इलाकों में बारिश

भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक 6 से 9 जुलाई के बीच गुजरात में भारी बारिश हो सकती है. सौराष्ट्र और कच्छ में 5 से 8 जुलाई और मध्य महाराष्ट्र के हिस्से में 9 जुलाई को बारिश की संभावनाएं हैं. इसके अलावा कर्नाटक के तटीय इलाकों में 5 से 6 जुलाई, अंदरूनी इलाकों में 5 जुलाई को बारिश की आसार है. केरल के कई हिस्सों में भी 5 जुलाई तक बारिश की संभावनाएं बनी हुई है.

मध्य प्रदेश में ऑरेंज और येलो अलर्ट

मध्य प्रदेश में बारिश के आसार को देखते हुए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है. तकरीबन 15 जिलों में ठीक-ठाक बारिश के आसार है. देश के पश्चिमी क्षेत्रों में 5 से 8 जुलाई तक बढ़िया बारिश हो सकती है. इसके अलावा छत्तीसगढ़ में 7 और 8 जुलाई तो ओडिशा में 5 से 9 जुलाई के बीच बारिश होने का अनुमान है.

Isolated heavy rainfall very likely over Telangana on 05th, 08th & 09th; Marathwada during 05th-08th; Coastal Karnataka during 07th-09th; South Interior Karnataka & Kerala & Mahe during 06th-09th; Odisha during 06th-08th and over East Madhya Pradesh during 05th-09th July, 2022. pic.twitter.com/ZWUGBo9IRQ