IMD Rainfall Alert: अगले तीन दिनों तक इन राज्यों में होने जा रही भारी बारिश, IMD का अलर्ट जारी

Weather Update Today, 27 September 2022: कई महीनों तक जोरदार बारिश के बाद अब मॉनसून विभिन्न राज्यों से धीरे-धीरे विदा हो रहा है. हालांकि, कई हिस्सों में अब भी जोरदार बारिश जारी है. मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तर-पश्चिम और उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसका कई इलाकों पर असर है.

मौसम विभाग ने सिलसिलेवार ट्वीट्स करके उन राज्यों के बारे में जानकारी दी है, जहां पर आने वाले दिनों में बारिश होगी. IMD के अनुसार, इसके प्रभाव के तहत, 27 से 30 सितंबर के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और तेलंगाना में और 27 और 28 सितंबर, 2022 को तमिलनाडु, पुडुचेरी में गरज के साथ भारी बारिश होने की संभावना है.

सब-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 27 और ओडिशा में 28 व 29 सितंबर को मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं. इसके अलावा, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 27 सितंबर और अंडमान व निकोबार में 29 व 30 सितंबर, 2022 को गरज के साथ मध्यम और तेज बारिश होगी.

A cyclonic circulation lies over Northwest & adjoining Westcentral Bay of Bengal in lower & middle tropospheric levels. pic.twitter.com/PmPuHezqQX