IMD Rainfall Alert: देश के इन हिस्सों में आज से 4 दिनों तक रोजाना होगी बारिश, UP-बिहार पर आया ये अपडेट

Weather Forecast, Weather Update Today 26 July 2022 Mausam, UP Bihar Rains: इन दिनों देशभर में झमाझम बारिश का दौर जारी है. जम्मू-कश्मीर से लेकर केरल तक रोजाना तेज बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने उन राज्यों के बारे में जानकारी दी है, जहां पर आज से लेकर 30 जुलाई तक तेज बारिश होगी. इसमें यूपी और बिहार भी शामिल है. इसके अलावा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भी तेज बारिश और आंधी तूफान की आशंका है. वहीं, अगले तीन से चार दिनों तक मध्य, पश्चिम और दक्षिण भारत में लगातार बारिश की संभावना है.

जिन राज्यों में आगामी दिनों में तेज बारिश होने वाली है, उसको लेकर मौसम विभाग (IMD) ने सिलसिलेवार ट्वीट्स किए हैं. मौसम विभाग ने बताया कि जम्मू कश्मीर में 27 से 30 जुलाई के बीच भारी बारिश की संभावना है. इसके अलावा, गरज की भी आशंका है. वहीं, राजस्थान में 26 और 27 जुलाई, यूपी और बिहार में 28 से 30 जुलाई, उत्तरी पंजाब और नॉर्थ हरियाणा-चंडीगढ़ में 27 से 30 जुलाई के बीच भारी बारिश होगी.

Widespread rain with isolated heavy falls & thunderstorm/lightning very likely over J&K during 27th-30th; HP & Uttarakhand during 26th-30th; Rajasthan on 26th & 27th; UP & Bihar during 28th-30th; north Punjab & north Haryana-Chandigarh during 27th-30thJuly, 2022. 1/7 pic.twitter.com/fKdEhnzm6Q