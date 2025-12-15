scorecardresearch
 
पूरे हफ्ते घने कोहरे से नहीं मिलेगी राहत! दिल्ली-यूपी-पंजाब समेत इन राज्यों के लिए IMD का अलर्ट

IMD के मुताबिक, दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत में 16 से 20 दिसंबर के बीच सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. इससे दृश्यता कम होगी और सड़क, रेल तथा हवाई यातायात प्रभावित हो सकती है.

Fog Alert in delhi-NCR (Photo-PTI)
Fog Alert in delhi-NCR (Photo-PTI)

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने उत्तर भारत के कई हिस्सों में घने कोहरे और ठंडी लहर की चेतावनी जारी की है. दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में अगले कुछ दिन सुबह एवं रात में घना कोहरा छाया रहने की संभावना है, जिससे दृश्यता बहुत कम हो जाएगी. घने कोहरे एवं धुंध की वजह से सड़क, रेल और हवाई यातायात पर असर पड़ सकता है.

IMD के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 16 दिसंबर को कुछ जगहों पर बहुत घना कोहरा रहेगा, जबकि मध्य प्रदेश में 16 और 17 दिसंबर को बहुत घना कोहरा छा सकता है. पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 16 और 17 दिसंबर को घना कोहरा रहने की संभावना है. वहीं, हिमाचल प्रदेश में 16 से 18 दिसंबर तक और पूर्वोत्तर भारत में 16 से 20 दिसंबर तक सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा.

घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम होगी और सड़कों पर कुछ मीटर ही दिखाई देगा. ऐसे में दुर्घटना से बचने के लिए सावधानी बरतने की सलाह है. बता दें कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में सोमवार, 15 दिसंबर को भी घना कोहरा देखने को मिला. जिसकी वजह से सड़कों पर गाड़ियां रेंगती दिखाई दीं. साथ ही रेल यातायात एवं फ्लाइट्स पर भी कोहरे की असर दिखाई दिखाई दिया. कई उड़ानें एवं ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं.

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, उत्तर-पश्चिम भारत में अगले दो दिनों में न्यूनतम तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी. उसके बाद अगले चार दिनों में 2-3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है. वहीं, गुजरात में अगले दो दिनों में तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद तीन दिनों में 2-3 डिग्री की बढ़ोतरी संभव है.

महाराष्ट्र, मध्य भारत, पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में अगले सात दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा. जबकि कई इलाकों में रातें ठंडी रहेंगी. 6 और 17 दिसंबर को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की प्रबल संभावना है. 16 से 18 दिसंबर तक हिमाचल प्रदेश में भी यही स्थिति रहेगी.

