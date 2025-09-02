मूसलाधार बारिश से ब्यास नदी में आई बाढ़... ओल्ड मनाली में ढहा पुल, तेज बहाव में फंसा टेंपो ट्रैवलर

मनाली में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है. मंगलवार को भी बारिश का सिलसिला सुबह से जारी है, जिसके कारण ब्यास नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर की ओर बढ़ रहा है. लगातार बारिश से ओल्ड मनाली में एक पुल ढह गया और टेंपो ट्रैवलर तेज बहाव में फंस गया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई. साथ ही प्रशासन ने लोगों से नदी के आसपास और भूस्खलन संभावित इलाकों से दूर रहने की अपील की है.

इसी बीच भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मनाली समेत कांगड़ा, चंबा और लाहौल-स्पीति जिलों के लिए 'रेड अलर्ट' जारी किया है, जिसमें अगले 48 घंटों तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है.

निचले इलाकों में घुसा पानी

वहीं, ओल्ड मनाली में ब्यास नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने के कारण कई निचले इलाकों में पानी घुस गया है. सोमवार तक ये मार्ग खुला था, लेकिन रातभर हुई मूसलाधार बारिश से स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई है. स्थानीय प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है.

प्रशासन बताया कि चंडीगढ़-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-3) कई जगहों पर पूरी तरह ध्वस्त हो गया है. कुल्लू और मनाली के बीच राजमार्ग के कई हिस्से ब्यास नदी के तेज बहाव में बह गए.

बर्बाद हो रही हैं फसलें: स्थानीय

Advertisement

स्थानीय लोगों का कहना है कि ये सेब का मौसम है और बारिश के कारण उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं. एक स्थानीय निवासी ने बताया, 'हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो रही है. सेब की फसल को भारी नुकसान हो रहा है और सड़कों के बंद होने से इसे बाजार तक पहुंचाना असंभव हो गया है.'

---- समाप्त ----