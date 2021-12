New Year: '...वर्ना जेल में मिलेगी फ्री एंट्री', गुजरात और असम पुलिस के ट्वीट वायरल

गुजरात के अहमदाबाद की पुलिस ने गुरुवार की रात एक दिलचस्प ट्वीट किया है. लिखा गया है कि अगर नए साल के जश्न के लिए शराब पीकर रैश ड्राइविंग और नाइट कर्फ्यू तोड़ने का प्लान बनाया है तो आपका हवालात में स्वागत है. बता दें कि ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए यहां नाइट कर्फ्यू लगाया गया है. गुजरात में ओमिक्रॉन के अब तक 97 मामले सामने आ चुके हैं.

ट्वीट में एक फोटो लगाया गया है जिसमें लिखा गया है कि नए साल की संध्या पर हमारे गेस्ट बनने की कोशिश न करें. शराब पीकर तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने पर पकड़ गए तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा. आगे लिखा है कि जेल में डीजे लॉकअप की ओर से स्पेशल पर्फॉर्मेंस की भी तैयारी रहेगी.

If your New Year's Eve plans include drink & rash driving, and breaking the night curfew this invitation is for you.#AhmedabadPolice #stayhome #nodrinkanddrive pic.twitter.com/oij3iweh1W