19 साल के लड़के ने 15 साल की लड़की को किया किडनैप... पुलिस टीमों ने आरोपी को किया अरेस्ट

गोवा पुलिस ने उत्तर गोवा के बीचोलिम इलाके से किडनैप हुई 15 साल की किशोरी को बचा लिया. इसी के साथ महाराष्ट्र के 19 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार किया है. किशोरी अपनी चाची के यहां रहकर पढ़ाई करती थी. वह घर से निकली थी, इसी दौरान रास्ते से आरोपी ने उसे किडनैप कर लिया था.

पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट. (Photo: Representational)
गोवा पुलिस ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के रहने वाले 19 साल के युवक को अरेस्ट किया है. इस युवक ने 15 साल की लड़की को किडनैप कर लिया था. पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया. उससे किडनैपिंग के पूरे मामले को लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

एजेंसी के अनुसार, पीड़ित लड़की कर्नाटक के कणकुंबी की रहने वाली है, जो अपनी चाची के साथ बीचोलिम शहर के कुडचिरेम इलाके में रहकर हायर सेकेंडरी की पढ़ाई कर रही थी. पुलिस का कहना है कि लड़की ने घर से निकलते समय अपनी चाची को बताया कि वह कणकुंबी जा रही है, लेकिन वह नहीं पहुंची. इसके बाद परिवार ने खोजबीन की, मगर कुछ भी पता नहीं चला. इस पर परिजनों ने पुलिस से संपर्क किया और अपहरण की शिकायत दर्ज कराई.

उत्तर गोवा के एसपी राहुल गुप्ता ने बताया कि शिकायत के आधार पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ किडनैपिंग का मामला दर्ज किया गया. तुरंत दो टीमों का गठन किया गया. पुलिस टीमों ने महाराष्ट्र व कर्नाटक में छापेमारी की. तकनीकी निगरानी और खुफिया नेटवर्क का इस्तेमाल कर किशोरी का पता लगाया गया.

अंततः लड़की को सिंधुदुर्ग के कणकवली में पुलिस की मदद से सुरक्षित बरामद कर लिया गया. आरोपी को 25 सितंबर दोपहर को गिरफ्तार किया गया. उसे ट्रांज़िट रिमांड पर गोवा लाया गया. पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जा रही है. एसपी राहुल गुप्ता ने कहा कि मामले में त्वरित कार्रवाई से अपहृत किशोरी को सुरक्षित बचाया गया. गोवा पुलिस ने यह भी बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----
