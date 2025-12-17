गोवा नाइटक्लब अग्निकांड: लूथरा ब्रदर्स को गोवा ले जा रही पुलिस, कोर्ट से मिली 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड

गोवा के नाइटक्लब अग्निकांड मामले में कार्रवाई जारी है, जहां आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी. बर्च बाय रोमियो लेन नाइटक्लब के मालिक लूथरा भाइयों को मंगलवार को थाईलैंड से डिपोर्ट किए जाने के बाद गोवा ले जाया जा गया. इस घटना के बाद भागे दोनों भाइयों की 10 दिन से तलाश चल रही थी.
गौरव और सौरभ लूथरा को दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद एक कोर्ट ने गोवा पुलिस को उनके ट्रांसफर के लिए दो दिन की ट्रांजिट रिमांड दी.
लूथरा ब्रदर्स पर 6 दिसंबर को लगी आग के बाद गैर इरादतन हत्या और लापरवाही का केस चल रहा है. उन्हें आज बाद में मापुसा में एक ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा.
'इवेंट्स पर उनका पूरा कंट्रोल था...'
दिल्ली कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड मांगते वक्त पुलिस ने कहा, "लूथरा नाइटक्लब के मुख्य मालिक थे और 'ऑपरेशन, सुरक्षा व्यवस्था, परमिशन और परिसर में होने वाले इवेंट्स पर उनका पूरा कंट्रोल था.'
6 दिसंबर की रात नॉर्थ गोवा के अरपोरा में नाइटक्लब में आग लगने से चार टूरिस्ट और 21 कर्मचारियों की मौत हो गई थी. आग बुझने से पहले ही दोनों भाई फुकेट भाग गए थे. उनके खिलाफ इंटरपोल ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद पिछले हफ्ते थाई अधिकारियों ने उन्हें हिरासत में ले लिया था.