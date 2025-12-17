scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गोवा नाइटक्लब अग्निकांड: लूथरा ब्रदर्स को गोवा ले जा रही पुलिस, कोर्ट से मिली 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड

गोवा नाइटक्लब अग्निकांड में 25 मौतों के मामले में फरार लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड से डिपोर्ट कर दिल्ली में गिरफ्तार किया गया. इसके बाद उन्हेें ट्रांजिट रिमांड पर गोवा भेजा गया.

Advertisement
X
लूथरा ब्रदर्स को गोवा ले गई पुलिस (Photo: X/ANI)
लूथरा ब्रदर्स को गोवा ले गई पुलिस (Photo: X/ANI)

गोवा के नाइटक्लब अग्निकांड मामले में कार्रवाई जारी है, जहां आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी. बर्च बाय रोमियो लेन नाइटक्लब के मालिक लूथरा भाइयों को मंगलवार को थाईलैंड से डिपोर्ट किए जाने के बाद गोवा ले जाया जा गया. इस घटना के बाद भागे दोनों भाइयों की 10 दिन से तलाश चल रही थी. 

गौरव और सौरभ लूथरा को दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद एक कोर्ट ने गोवा पुलिस को उनके ट्रांसफर के लिए दो दिन की ट्रांजिट रिमांड दी.

लूथरा ब्रदर्स पर 6 दिसंबर को लगी आग के बाद गैर इरादतन हत्या और लापरवाही का केस चल रहा है. उन्हें आज बाद में मापुसा में एक ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा.

'इवेंट्स पर उनका पूरा कंट्रोल था...'

सम्बंधित ख़बरें

Election Commission releases draft voter lists after SIR in three states and two union territories
SIR के बाद बंगाल समेत इन राज्यों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, एक करोड़ मतदाता हुए बाहर 
Birch by Romeo Lane nightclub owners Gaurav and Saurabh Luthra were handed over to Goa Police on remand by a Delhi court
नाइटक्लब अग्निकांड: कोर्ट में फूट-फूटकर रोए लूथरा ब्रदर्स, कल गोवा लेकर जाएगी पुलिस 
luthra brothers
लूथरा ब्रदर्स पर किन धाराओं में कार्रवाई? 
गोवा क्लब आग मामले में सरपंच-पंचायत सचिव को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण (Photo: PTI)
गोवा नाइटक्लब अग्निकांड केस में पुलिस को झटका, सरपंच और पंचायत सचिव को गिरफ्तारी से राहत 
Luthra brothers are being brought to India from Thailand
गोवा क्लब कांड आरोपि‍यों की फरारी से ग‍िरफ्तारी तक, जानें पूरी कहानी 

दिल्ली कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड मांगते वक्त पुलिस ने कहा, "लूथरा नाइटक्लब के मुख्य मालिक थे और 'ऑपरेशन, सुरक्षा व्यवस्था, परमिशन और परिसर में होने वाले इवेंट्स पर उनका पूरा कंट्रोल था.'

यह भी पढ़ें: नाइटक्लब अग्निकांड: कोर्ट में फूट-फूटकर रोए लूथरा ब्रदर्स, कल दिल्ली से गोवा लेकर जाएगी पुलिस

Advertisement

6 दिसंबर की रात नॉर्थ गोवा के अरपोरा में नाइटक्लब में आग लगने से चार टूरिस्ट और 21 कर्मचारियों की मौत हो गई थी. आग बुझने से पहले ही दोनों भाई फुकेट भाग गए थे. उनके खिलाफ इंटरपोल ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद पिछले हफ्ते थाई अधिकारियों ने उन्हें हिरासत में ले लिया था.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement