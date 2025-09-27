scorecardresearch
 

गोवा में AAP ने शुरू किया नया अभियान, कहा ‘जनता का राज चलेगा’, BJP पर लगाए गंभीर आरोप

गोवा में साल 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे. इससे पहले AAP ने गोवा में बीजेपी के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान छेड़ दिया है. AAP ने बीजेपी के खिलाफ 'गोवा को बीजेपी का गुंडाराज नहीं चाहिए' नाम से एक अभियान की शुरुआत की है.

AAP ने गोवा में बीजेपी के शासन के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान की शुरुआत की (File: ITG)
गोवा में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. इससे पहले प्रदेश की राजनीतिक सरगरमी बढ़ गई है. आम आदमी पार्टी (AAP) ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए एक राज्यव्यापी अभियान की शुरूआत की है.

AAP का दावा है कि गोवा में अपराध की दर लगातार बढ़ती जा रही है और कानून व्यवस्था की स्थिति चरमचरा रही है. पार्टी ने गोवा पुलिस के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि पिछले 6 सालों में गंभीर अपराधों की संख्या में 38 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है. 2017 में जहां लगभग 2,900 मामले दर्ज हुए थे, वहीं 2024 में यह संख्या 4,050 से भी ज्यादा पहुंच गई है.

महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में भी 40 फीसदी से अधिक की बढ़ोतरी देखी गई. सिर्फ पिछले एक साल में ही यहां 120 से ज्यादा हत्या या हत्या के प्रयास के मामले दर्ज हुए हैं. इसके अलावा 350 से अधिक महिलाओं पर हमले और 800 से अधिक चोरी-लूट की घटनाएं हुई हैं. 

सामाजिक कार्यकर्ताओं पर हमले

AAP ने कहा, रामा कंकोनकर जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं पर दिन-दहाड़े हमले हो रहे हैं. पिछले दो सालों में 250 से ज्यादा कार्यकर्ताओं पर हमलों के मामले सामने आए हैं. AAP का कहना है कि अब राज्य में कानून नहीं बल्कि बीजेपी नेताओं और उनके समर्थकों का दबदबा चल रहा है.

जमीन की लूट के आरोप

AAP का दावा है कि पिछले कुछ सालों में 3,200 एकड़ से अधिक सरकारी और सामुदायिक जमीन निजी कंपनियों और बिल्डरों को दे दी गई है. इनमें से कई सौदे स्थानीय लोगों की मर्जी के बिना किए गए हैं. पार्टी का आरोप है कि विकास के नाम पर गोवा की जमीन बेची जा रही है.

बुनियादी ढांचे की समस्याएं

AAP ने कहा कि राज्य की 72 फीसदी सड़कें मरम्मत की जरूरत में हैं. हर बारिश के समय कई इलाकों की सड़कें पानी से भर जाती हैं. 

गोवा का बदलता चेहरा

AAP का कहना है कि गोवा को पहले शांति और भाईचारे के लिए जाना जाता था लेकिन बीजेपी के शासन में यहां के हालात तेजी से बिगड़े हैं. अपराध बढ़े हैं और आम लोगों में डर का माहौल फैला है.

AAP का दावा

आम आदमी पार्टी कहती है कि अब गोवा के लोग तय कर चुके हैं कि डर का राज नहीं चलेगा. पार्टी के अनुसार यह चुनाव सिर्फ किसी पार्टी का नहीं बल्कि गोवा के भविष्य का है.

जनता की आवाज

AAP का दावा है कि गोवा की जनता अब चुप नहीं रहना चाहती. वे चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियों को डर नहीं बल्कि हक और सुरक्षा की विरासत मिले. पार्टी का नारा है - गुंडाराज नहीं चलेगा, जनता का राज चलेगा.

