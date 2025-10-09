scorecardresearch
 

कोच्चि में दिनदहाड़े 80 लाख की डकैती... चार नकाबपोश बंदूकधारियों ने दिया वारदात को अंजाम

केरल में कोच्चि के कुंडन्नूर इलाके में बुधवार की दोपहर सनसनीखेज वारदात हुई. यहां चार नकाबपोश लुटेरों ने बंदूक और पेपर स्प्रे के बल पर एक स्टील सेल्स सेंटर से करीब 80 लाख रुपये की लूट को अंजाम दिया. इस केस में पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है.

चार नकाबपोशों ने दिया वारदात को अंजाम. (Photo: Representational)
कोच्चि के कुंडन्नूर इलाके में बुधवार की दोपहर सनसनीखेज वारदात हो गई. सड़कों पर आम दिनों की तरह रौनक थी. इसी बीच अचानक एक स्टील सेल्स सेंटर में चार नकाबपोश लुटेरे हथियारों से लैस होकर घुस आए. उनके चेहरे ढंके हुए थे, हाथों में बंदूकें और पेपर स्प्रे थे. आरोपी किसी फिल्मी सीन की तरह अंदर दाखिल हुए.

एजेंसी के अनुसार, अंदर मौजूद मालिक और कर्मचारी अचानक हुए इस हमले से सन्न रह गए. आरोपियों के पास हथियार थे. उन्होंने बंदूकें तानकर सबको डराया और सबको काबू में कर लिया. इसके बाद आरोपियों ने कुछ ही मिनटों में सेंटर से करीब 80 लाख रुपये कैश लूट लिया और मौके से फरार हो गए.

इसके बाद इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जायजा लिया. इस पूरे मामले की शुरुआती जांच में सामने आया कि योजना को सोच-समझकर अंजाम दिया गया. लुटेरे पहले से ही जानते थे कि किस समय पर स्टील सेल्स सेंटर में भारी रकम मौजूद होगी. इसी को लेकर वे चेहरों पर नकाब लगाकर बंदूक और पेपर स्प्रे के साथ पहुंचे थे.

यह भी पढ़ें: Firozabad Encounter: 2 करोड़ रुपये की वो लूट, जिसके चक्कर में मारा गया बदमाश नरेश, जानिए पूरी कहानी

पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं. सूत्रों के अनुसार, एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है. बाकी तीन आरोपियों की तलाश में टीमों को लगा दिया गया है. पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द पूरे गिरोह को पकड़ लिया जाएगा. स्थानीय लोगों में इस घटना के बाद खौफ का माहौल है. पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी है.

