कोच्चि में दिनदहाड़े 80 लाख की डकैती... चार नकाबपोश बंदूकधारियों ने दिया वारदात को अंजाम

कोच्चि के कुंडन्नूर इलाके में बुधवार की दोपहर सनसनीखेज वारदात हो गई. सड़कों पर आम दिनों की तरह रौनक थी. इसी बीच अचानक एक स्टील सेल्स सेंटर में चार नकाबपोश लुटेरे हथियारों से लैस होकर घुस आए. उनके चेहरे ढंके हुए थे, हाथों में बंदूकें और पेपर स्प्रे थे. आरोपी किसी फिल्मी सीन की तरह अंदर दाखिल हुए.

एजेंसी के अनुसार, अंदर मौजूद मालिक और कर्मचारी अचानक हुए इस हमले से सन्न रह गए. आरोपियों के पास हथियार थे. उन्होंने बंदूकें तानकर सबको डराया और सबको काबू में कर लिया. इसके बाद आरोपियों ने कुछ ही मिनटों में सेंटर से करीब 80 लाख रुपये कैश लूट लिया और मौके से फरार हो गए.

इसके बाद इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जायजा लिया. इस पूरे मामले की शुरुआती जांच में सामने आया कि योजना को सोच-समझकर अंजाम दिया गया. लुटेरे पहले से ही जानते थे कि किस समय पर स्टील सेल्स सेंटर में भारी रकम मौजूद होगी. इसी को लेकर वे चेहरों पर नकाब लगाकर बंदूक और पेपर स्प्रे के साथ पहुंचे थे.

यह भी पढ़ें: Firozabad Encounter: 2 करोड़ रुपये की वो लूट, जिसके चक्कर में मारा गया बदमाश नरेश, जानिए पूरी कहानी

Advertisement

पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं. सूत्रों के अनुसार, एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है. बाकी तीन आरोपियों की तलाश में टीमों को लगा दिया गया है. पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द पूरे गिरोह को पकड़ लिया जाएगा. स्थानीय लोगों में इस घटना के बाद खौफ का माहौल है. पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी है.

---- समाप्त ----