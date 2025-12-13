बोतलें फेंकी, पोस्टर फाड़े... कोलकाता में बेकाबू हुए मेसी के फैन्स, स्टेडियम में 10 मिनट ही रुके फुटबॉलर

फुटबॉल प्रेमियों के लिए ऐतिहासिक और यादगार बनने वाला लियोनेल मेसी का कोलकाता दौरा उस वक्त अव्यवस्था और हंगामे में बदल गया, जब सॉल्ट लेक स्थित विवेकानंद युवभारती स्टेडियम के अंदर हालात बेकाबू हो गए. GOAT टूर के तहत मेसी को देखने के लिए हजारों फैन्स घंटों पहले स्टेडियम पहुंच चुके थे, लेकिन जैसे-जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ा, नाराजगी बढ़ती चली गई.

ग्राउंड रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्टेडियम के अंदर एंट्री, बैठने की व्यवस्था और विजिबिलिटी को लेकर भारी बदइंतजामी देखने को मिली. कई फैंस को उम्मीद थी कि वे अपने चहेते फुटबॉल आइकन को करीब से देख पाएंगे, लेकिन अचानक यह साफ हो गया कि अधिकतर दर्शकों को मेसी की झलक तक नहीं मिल पाएगी. इसी के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया.

नाराज फैंस ने पोस्टर होर्डिंग्स तोड़ दिए, बोतलें फेंकी और स्टेडियम के अंदर विरोध शुरू कर दिया. स्थिति तेजी से बिगड़ती देख सुरक्षा एजेंसियों को अतिरिक्त बल तैनात करना पड़ा. इसी अफरा-तफरी के बीच मेसी को अन्य वीवीआईपी मेहमानों के साथ कड़ी सुरक्षा में बाहर निकाल लिया गया. बताया जा रहा है कि मेसी स्टेडियम के भीतर 10 मिनट से भी कम समय तक मौजूद रहे.

इस घटनाक्रम से सबसे ज्यादा निराशा उन फैंस को हुई, जो घंटों इंतजार के बाद भी अर्जेंटीना के विश्व कप विजेता कप्तान की एक झलक पाने से वंचित रह गए. सोशल मीडिया पर स्टेडियम के अंदर के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें तोड़फोड़, धक्का-मुक्की और अव्यवस्था साफ नजर आ रहा है.

लियोनेल मेसी का GOAT इंडिया टूर

लियोनेल मेसी का GOAT इंडिया टूर आज, 13 दिसंबर को कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम से शुरू हुआ है, जहां उनका पहला कार्यक्रम बदइंतजामी की भेंट चढ़ गया. 2011 के बाद भारत वापसी पर मेसी के साथ इंटर मियामी के साथी खिलाड़ी लुइस सुवारेज़ और रोड्रिगो डी पॉल भी मौजूद रहे. चार शहरों में तीन दिनों तक चलने वाले इस टूर में फैन मीट, विशेष इवेंट शामिल हैं.

कोलकाता में मेसी देर रात करीब 2:30 बजे पहुंचे. सुबह करीब 11 बजे साल्ट लेक स्टेडियम पहुंचने पर हजारों फैंस ने उनका हीरो की तरह स्वागत किया. हालांकि भारी भीड़ और अव्यवस्था के कारण हालात तनावपूर्ण हो गए. मेसी की संक्षिप्त मौजूदगी के बाद उनका जल्दी रवाना होना पड़ा. इससे पहले मेसी ने बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान से मुलाकात की थी.

टूर के तहत मेसी 13 दिसंबर की शाम हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में एग्जिबिशन मैच और फुटबॉल क्लिनिक में हिस्सा लेंगे. 14 दिसंबर को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इवेंट और एक फैशन शो आयोजित होगा. टूर का समापन 15 दिसंबर को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के साथ होगा.

