फुटबॉल के 'किंग' लियोनेल मेसी से मिले शाहरुख खान, बेटे अबराम का रिएक्शन वायरल

अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी करीब 14 साल बाद भारत आए हैं. उन्होंने आज सुबह 11 बजे कोलकाता में 70 फीट ऊंचे स्टैच्यू का वर्चुअल उद्घाटन किया. इस दौरान बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान भी शामिल हुए.
जब शाहरुख खान मेसी से मिल रहे थे तो उनके साथ उनके छोटे बेटे अबराम खान भी मौजूद थे. मेसी से मिलकर अबराम काफी खुश नजर आए. वहीं किंग खान भी गर्मजोशी के साथ मेसी से मिलते नजर आए.
किंग खान और फुटबॉलर मेसी को एक साथ एक ही मंच पर देखना फैंस के लिए किसी सपने जैसा था. सोशल मीडिया पर दोनों की मुलाकात का वीडियो अब काफी वायरल हो रहा है. बता दें कि इस दौरान शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी भी वहां मौजूद थीं, साथ ही उनके बॉडीगार्ड रवि को भी साथ देखा गया है.
मेसी के साथ दो और खिलाड़ी पहुंचे भारत
स्टार खिलाड़ी मेसी के साथ लुइस सुआरेज़ जो मैदान के अंदर और बाहर मेसी के लंबे समय के पार्टनर हैं, और इंटर मियामी के उनके साथी खिलाड़ी रोड्रिगो डी पॉल भी फुटबॉल लेजेंड के साथ भारत दौरे पर आए हैं. मेसी के लिए यह दौरा उस शहर में वापसी है जिसका उनकी इंटरनेशनल जर्नी में एक खास जगह है.
अर्जेंटीना के खिलाड़ी ने आखिरी बार 2010 में कोलकाता में खेला था, जब उन्होंने FIFA इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच में अपनी नेशनल टीम की कप्तानी करते हुए वेनेजुएला को 1-0 से हराया था. वह मैच इस इलाके के फैंस के लिए सबसे यादगार फुटबॉल पलों में से एक है, और एक दशक से ज्यादा समय बाद उनकी वापसी ने उस पुरानी याद को फिर से ताजा कर दिया है.
मेसी के G.O.A.T इंडिया टूर के बारे में
बता दें कि लियोनेल मेसी अपने G.O.A.T इंडिया टूर 2025 के तहत भारत में हैं. पहले दिन वो कोलकाता पहुंचे हैं. इसके बाद वो हैदराबाद जाएंगे, जहां वो एक फ्रेंडली मैच खेलेंगे. जिसमें तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी भी हिस्सा लेंगे. 14 दिसंबर यानी कल मुंबई में मेसी रहेंगे. फिर 15 दिसंबर को उनका टूर दिल्ली में खत्म होगा. जहां वह पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे.