देश भर में बाढ़-बारिश का कहर, मोतिहारी डूबा...कोसी बैराज के 56 गेट खुले, माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित

बिहार, हिमाचल समेत देश के अलग-अलग राज्यों में हो रही लगातार बारिश ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. शहर से लेकर गांव तक चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है. बारिश के कारण पैदा हुई इस स्थिति से रोजमर्रा की जिंदगी थम-सी गई है. साथ ही कोसी बैराज के सभी 56 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे बिहार के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं. इसके साथ ही कोसी बैराज पर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है.

नेपाल से कोसी नदी में भारत तरफ लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण जलस्तर एक्सट्रीम डेंजर लेवल पर पहुंच गया है. कोसी बैराज के सभी 56 गेट खोल दिए गए हैं. इस वक्त 4 लाख 31 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है. कोसी बैराज को हाई एक्सट्रीम डेंजर लेवल घोषित किया गया है और वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है.

सुपौल में अलर्ट

कोसी बैराज से लगातार छोड़े जा रहे पानी को ध्यान में रखते हुए बिहार के सुपौल में प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है. प्रशासन ने माइक के जरिए लोगों को अलर्ट करना शुरू कर दिया है. प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है.

सड़कों पर भरा 3 से 4 फीट पानी

सुपौल के अलावा मोतिहारी में कल रात से हो रही भारी बारिश के कारण बाढ़ का खतरा बढ गया है. खेत-खलिहानों से लेकर गांव, शहर से कस्बों तक सड़कों से नदियों-नालों तक हर जगह पानी भर गया है. मुख्य सड़कों पर 3 से 4 फीट पानी बह रहा है, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी हो रही है. उधर, कोसी बैराज में लगातार बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने बैराज में गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी है.

मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

मौसम विभाग ने 6 अक्टूबर तक बिहार के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, लेकिन एक दिन की बारिश से ही शहर पानी से लबालब भर गया है. अगर दो दिन और लगातार बारिश हुई तो शहर पूरी तरह डूब सकता है.

माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित

वहीं, नेपाल के दोलखा जिले में रहे कंकाई नदी में बाढ़ आई है. रविवार को बारिश रुकने के बाद अचानक उफान पर आ गई. देश के अन्य हिस्सों में भी विपरीत मौसम का असर दिख रहा है. जम्मू-कश्मीर के कटरा में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने आईएमडी की खराब मौसम की चेतावनी के मद्देनजर 5 से 7 अक्टूबर तक यात्रा निलंबित कर दी है जो 8 अक्टूबर को फिर शुरू होगी. इसी बीच उधमपुर जिले के बांट गांव के ग्रामीणों को भारी बारिश से पुल बह जाने के बाद ऑटो रिक्शा को अपने कंधों पर उठाकर नदी पार करनी पड़ी.

हिमाचल में बर्फबारी

हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति में सीजन की पहली बर्फबारी ने सर्दियों ने दस्तक दे दी है. साथ ही अटल टनल के पार पूरे लाहौल क्षेत्र में बर्फ की चादर बिछ गई. इसको लेकर प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है.

