Flood Updates: MP-गुजरात और ओडिशा में बाढ़ के हालात बेहद गंभीर, रेस्क्यू में जुटी वायुसेना

देश के कई राज्य इस समय बाढ़ और बारिश से परेशान हैं. मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में भारी तबाही मची है. वहीं, ओडिशा और बिहार भी बाढ़ (Flood) के बेहाल हैं. मध्य प्रदेश और गुजरात में में बाढ़ और बारिश का कहर इस कदर बरपा है कि हालात बेकाबू होने लगे हैं.

भारी बारिश और बाढ़ से किसानों की फसलें चौपट हो गई हैं. गांव के गांव पानी में डूब चुके हैं. कई नदियां उफान पर होने से बाढ़ का संकट गंभीर हो गया है. नर्मदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. नर्मदा मंदिर सहित कई मंदिर पानी में डूब गए हैं.

Madhya Pradesh: State Disaster Response Force (SDRF) team rescued three persons who were stranded due to a rise in the water level of Ajnar river, in Padiya village. (30.08.2020) pic.twitter.com/ffT8byZ246 — ANI (@ANI) August 30, 2020

गुजरात में पिछले कई दिनों से भारी बारिश (Heavy Rain) हो रही है. हिरण नदी पर बने बांध ओवरफ्लो हो गए हैं. वहीं, आसमानी आफत ने राजस्थान के जालौर का हाल-बेहाल कर दिया है. सड़कों पर सैलाब का कब्जा है. इसके अलावा महाराष्ट्र का विदर्भ इलाका भी भारी बारिश से पानी-पानी है. महाराष्ट्र के 5 जिले बाढ़ की चपेट में हैं. बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है.

9.50 lakh cusecs of water discharged from Sardar Sarovar Dam. Low-lying areas of Ankleshwar, Bharuch, Jhagadia to be affected. Over 2,500 people evacuated to safer places. Two NDRF teams on standby: Bharuch Collector, #Gujarat pic.twitter.com/mr5a3ZYfZp — ANI (@ANI) August 30, 2020



महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बाढ़ ने विकराल रूप ले लिया है. ना रास्तों का पता और ना ही सड़कों का पता चल रहा है. चारों तरफ पानी का दरिया ही दिखाई दे रहा है. घरों में पानी घुस गया है. बाढ़ से बचने के लिए लोग घरों की छतों पर बैठे हैं. ब्रह्मपुरी तहसील के दर्जनों गांवों बाढ़ की चपेट में हैं. 6 गांव तो टापू में तब्दील हो गए और हजारों लोग गांव में फंसे हुए हैं. बाढ़ में फंसे लोगों को हेलिकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है.

Odisha: Around 2,000 people from low-lying areas of Sambalpur city have been shifted to the flood relief centers, after water entered many areas causing flood-like situation, following the discharge of huge volume of water from Hirakud Dam pic.twitter.com/Bt5kjPsKct — ANI (@ANI) August 30, 2020



हेलिकॉप्टर से लगातार निगरानी की जा रही है कि किन इलाकों में बाढ़ से ज्यादा तबाही है और कहां लोग फंसे हुए हैं. राहत और बचाव कार्य में एनडीआरएफ की टीमें और बोट भी जुटी हैं. घरों में फंसे लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर ले जाया जा रहा है.

Maharashtra: A team of National Disaster Response Force (NDRF) rescued 43 persons including five children and a pregnant woman, in flood-affected Bhandara city, last night, pic.twitter.com/L8YDXV2NiQ — ANI (@ANI) August 31, 2020

बता दें कि बिहार में दो महीने से बाढ़ के हालात हैं. आधा बिहार अब भी बाढ़ से उबर नहीं पाया है. छपरा के अमनौर प्रखंड के सीमावर्ती गांवों में सड़कों पर पानी है. घर डूबे हुए हैं. हालांकि, गंडक नदी के जल स्तर में काफी कमी आई है लेकिन बरौली, सिधवलिया और बैकुंठपुर प्रखंड में बाढ़ से लोगों को निजात नहीं मिली है.