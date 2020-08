Weather Forecast Today: राजस्थान, गुजरात समेत इन राज्यों में बारिश की संभावना, जानें मौसम विभाग का अपडेट

देश के कई राज्य बारिश-बाढ़ और सैलाब से बेहाल हैं. मध्य प्रदेश में भारी बारिश के बाद नदियों में उफान से सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए हैं. वहीं, उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में 792 गांव बाढ़ (Flood) से प्रभावित हैं. ओडिशा में महानदी का जल स्तर बढ़ने के कारण कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है. इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश (Heavy Rain) के बाद नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है.



मौसम विभाग ने (India Met Department) मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा समेत कई राज्यों में विभिन्न इलाकों में बारिश की संभावना जताई है. मौसम विभाग के अनुसार फतेहाबाद, कैथल, यमुना नगर, शामली, मुजफ्फरनगर, नजीबाबाद, सहारनपुर, करनाल, कुरुक्षेत्र, खुर्जा, बल्लभगढ़, फरीदाबाद और आस-पास के इलाकों में अगले कुछ घंटों में गरज के साथ बारिश की संभावना है.

Thunderstorm with light to moderate rain likely to occur at isolated places in Jaipur, Dausa, Bhilwara, Pali, Sawaimadhopur, Kota, Chittorgarh, Udaipur, Pratapgarh, Dungarpur, Banswara, Jalore, Sirohi, Barmer, Jhalawar districts and adjoining area: India Meteorological Department pic.twitter.com/m0o5yYkkmM — ANI (@ANI) August 30, 2020



राजस्थान में एक बार फिर मॉनसून सक्रिय हो गया है. पूर्वी राजस्थान के बाद पश्चिमी हिस्से में भी मौसम विभाग ने हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग जयपुर के अनुसार अगले चार दिन नागौर सहित पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने 30 अगस्त से लेकर 2 सितंबर के बीच बारिश की संभावना जताई है.

#WATCH Banswara: Several areas in Chhoti Sarwan have been flooded after water from Mahi dam was released following heavy rainfall in the area. #Rajasthan pic.twitter.com/sh5XDGGCRy — ANI (@ANI) August 30, 2020



यूपी में कई इलाकों में बारिश की संभावना

उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में कई जगहों पर तेज जबकि अन्य स्थानों पर मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है. मौसम विभाग का अनुमान है कि आज यानी 30 अगस्त को भी प्रदेश के कुछ इलाकों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है. समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार राज्य में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है और 16 जिलों के 792 गांव बाढ़ प्रभावित हैं. बाढ़ प्रभावित जिलों में आंबेडकरनगर, अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बाराबंकी, बस्ती, देवरिया, फर्रुखाबाद, गोंडा, गोरखपुर, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, मऊ, शाहजहांपुर और सीतापुर शामिल हैं.



दिल्ली में बढ़ा यमुना नदी का जलस्तर

भारी बारिश के बाद दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है. दिल्ली और आस-पास के क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है. दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर शनिवार सुबह 8 बजे 203.98 मीटर तक पहुंच गया.

The water level of Yamuna River recorded at Delhi's Old Yamuna Bridge was 203.98 metres at 8 am today.

(File pic) pic.twitter.com/uQv9xJwb3S — ANI (@ANI) August 30, 2020



गुजरात के कच्छ जिले में भारी बारिश

गुजरात में कच्छ जिले के कई क्षेत्रों में भारी बारिश हो रही है. मौसम विभाग (IMD) ने मंगलवार तक राज्य के ज्यादातर इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है. वहीं, विदर्भ के बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए NDRF की टीमों को भेजा गया है.

Four teams of National Disaster Response Force (NDRF) personnel are being airlifted from Pune to Nagpur in wake of the flood situation in the districts of Vidarbha division. These teams will be deployed in Nagpur and Chandrapur districts tentatively. More details awaited: NDRF pic.twitter.com/0nFV1HYM6w — ANI (@ANI) August 30, 2020



मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़, बारिश के आसार

पिछले दो दिन से जारी मूसलाधार बारिश के कारण होशंगाबाद सहित मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ आ गई है. बारिश से नदियों में उफान है. नर्मदा नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में हैं. बाढ़ में फंसे लोगों का एनडीआरएफ रेस्क्यू कर रही है. इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा नदी के तट पर बसे होशंगाबाद तथा सीहोर जिलों के बाढ़ ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया. वहीं, मौसम विभाग ने रविवार को भी प्रदेश में छिंदवाड़ा, विदिशा, सीहोर, राजगढ़ और शाजापुर जिलों के अलग-अलग स्थानों पर गरज और बारिश की चेतावनी दी है.

Madhya Pradesh: Flood like situation in Shajapur following heavy rainfall in the region; normal life disrupted. pic.twitter.com/eRMnRUe4JJ — ANI (@ANI) August 30, 2020



इन राज्यों में बारिश का अनुमान

मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के अनुसार दक्षिण-पूर्वी राजस्थान, उत्तरी-मध्य महाराष्ट्र, गुजरात के कुछ हिस्सों, सिक्किम, मेघालय और तटीय कर्नाटक में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है.

Odisha: Several areas in Boudh District submerged after 46 sluice gates of Hirakud Dam opened and released water in Mahanadi river, following heavy rainfall.



District Magistrate, Boudh says,"Over 500 people evacuated & taken to safe shelters. Food & essentials being provided" pic.twitter.com/0JMz3BoLS4 — ANI (@ANI) August 30, 2020

जबकि पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है. दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, गंगीय पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं.

Weather Forecast



पंजाब-हरियाणा के मौसम का हाल

पंजाब और हरियाणा में अधिकतम तापमान सामान्य स्तर के करीब है. मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, दोनों राज्यों की राजधानी चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

हरियाणा के अंबाला में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस, भिवानी में 37.1 डिग्री सेल्सियस, हिसार में 34.5, करनाल में 33.8 और नारनौल में 35.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जबकि पंजाब के अमृतसर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री, लुधियाना में 33.2 और पटियाला में 33.4 डिग्री सेल्सियस रहा. मौसम विभाग ने पंजाब और हरियाणा के विभिन्न स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है.