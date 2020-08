मध्य प्रदेश: भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़, CM शिवराज ने पीएम मोदी से की बात, NDRF की टीम तैनात

Madhya Pradesh Weather Update: मध्य प्रदेश में पिछले दो दिन से जारी मूसलाधार बारिश के कारण होशंगाबाद सहित राज्य के कई जिलों में बाढ़ आ गई है. मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में रिकॉर्ड तोड़ बारिश से पूरा शहर डूब गया है. भारी बारिश के बाद नदियों में उफान से सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए हैं. राज्य में स्थिति इतनी विकराल हो गई है कि जलमग्न इलाकों से लोगों को बचाने के लिए सेना और NDRF की टीमों ने मोर्चा संभाला.



वहीं, राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार अधिकारियों के साथ बाढ़ (flood) के हालात पर नजर बनाए हुए हैं. बाढ़ की स्थिति के बारे में सीएम शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को जानकारी भी दी है. सीएम शिवराज ने कहा कि राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से राहत और बचाव का कार्य जारी है.



मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को कहा कि मध्य प्रदेश के 9 जिलों के 394 से ज्यादा गांवों में बाढ़ ने तबाही मचाई है. अब तक 7000 से अधिक लोगों को बचाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है. छिंदवाड़ा में बाढ़ में फंसे 5 लोगों को हेलिकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया है.

#WATCH Madhya Pradesh: Indian Air Force airlifted and rescued villagers stranded in flood-affected areas of Chhindwara. (29.08.2020) pic.twitter.com/rfObwZdQS0 — ANI (@ANI) August 30, 2020



शिवराज सिंह ने कहा कि सीहोर जिले के सोमालवाड़ा में फंसे सभी भाई-बहनों को सुरक्षित निकाल लिया गया है. वहीं, एयरलिफ्ट करने का ऑपरेशन रायसेन के भौंती गांव में भी किया जाएगा. राज्य की जनता को सांत्वना देते हुए शिवराज सिंह ने कहा कि रायसेन के विभिन्न क्षेत्रों में फंसे लोग परेशान ना हों. हम सभी को सुरक्षित निकाल लेंगे.

#WATCH Madhya Pradesh: People airlifted and rescued from flood-affected areas of Somalwada in Sehore by Indian Air Force pic.twitter.com/pWKJV65luB — ANI (@ANI) August 30, 2020



शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके बताया कि उन्होंने राज्य की पूरी स्थिति की जानकारी प्रधानमंत्री को दी है. उनका स्नेहपूर्ण समर्थन, सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है. रात को सेना के 5 हेलिकॉप्टर मांगे थे, तीन टेकऑफ कर चुके हैं और 2 और की तैयारी है. इससे बचाव कार्य में तेजी आएगी. सीएम ने कहा कि अब बांध से भी पानी छोड़ना कम किया गया है, लेकिन अभी बारिश की संभावना है.

Madhya Pradesh: Flood like situation in Shajapur following heavy rainfall in the region; normal life disrupted. pic.twitter.com/eRMnRUe4JJ — ANI (@ANI) August 30, 2020



मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में भी बारिश से नदियों में उफान है. नर्मदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में हैं. बाढ़ में फंसे लोगों का एनडीआरएफ रेस्क्यू कर रही है. मुख्यमंत्री ने नर्मदा नदी के तट पर बसे होशंगाबाद तथा सीहोर जिलों के बाढ़ ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया.

#WATCH Madhya Pradesh: Water enters Chirayu Hospital in Bhopal as the level of 'Bada Talab' rises due to incessant rainfall in the region. (29.08.2020) pic.twitter.com/04wBEJexVL — ANI (@ANI) August 29, 2020



इस बीच मौसम विभाग ने 30 अगस्त यानी आज भी प्रदेश में छिंदवाड़ा, विदिशा, सीहोर, राजगढ़ और शाजापुर जिलों के गरज के साथ बारिश की संभावना जताई है. इसके साथ ही भोपाल, होशंगाबाद और इंदौर सहित प्रदेश के 17 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. जबकि गुना, शिवपुरी सहित चार जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.