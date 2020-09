अंडमान निकोबार में दो दिन के अंदर दूसरी बार भूकंप, 4 मापी गई तीव्रता

भारत कोरोना वायरस की महामारी का कहर झेल रहा है. कोरोना संक्रमितों की तादाद के लिहाज से दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच चुके भारत में कहीं तूफान, कहीं बारिश और बाढ़ तो कहीं भूकंप के झटके, प्रकृति का कहर भी जारी है. अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मंगलवार की सुबह एकबार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए.

नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक अंडमान निकोबार द्वीप समूह के डिगलीपुर से 20 किलोमीटर पूर्व-दक्षिण पूर्व में आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4 मापी गई. ये झटके सुबह 3 बजे महसूस किए गए.

Earthquake of Magnitude:4.0, Occurred on 08-09-2020, 03:07:49 IST, Lat: 13.22 & Long: 93.18, Depth: 20 Km ,Location: 22km ESE of Diglipur, Andaman and Nicobar island, Indiafor more information https://t.co/lScllB0XZq@ndmaindia pic.twitter.com/MINzLnAty2 — National Centre for Seismology (@NCS_Earthquake) September 7, 2020

बताया जाता है कि इस भूकंप की गहराई 20 किलोमीटर थी. वहीं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्टब्लेअर में से 150 दूर भी 4.2 तीव्रता का भूकंप आया. सुबह 3.20 बजे इस भूकंप के झटके महसूस किए गए. पोर्टब्लेअर में महसूस किए गए भूकंप की गहराई 20 किलोमीटर थी.

Earthquake of Magnitude:4.2, Occurred on 08-09-2020, 03:20:08 IST, Lat: 10.46 & Long: 92.03, Depth: 20 Km ,Location: 150km SSW of Portblair, Andaman and Nicobar island, Indiafor more information https://t.co/dwJu0jbtn5@ndmaindia pic.twitter.com/xnjEdNLSES — National Centre for Seismology (@NCS_Earthquake) September 7, 2020

लद्दाख के करगिल में भी भूकंप

लेह लद्दाख के करगिल में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए. सुबह 5.47 बजे आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.4 मापी गई. इसकी गहराई 90 किलोमीटर बताई जाती है.

Earthquake of Magnitude:4.4, Occurred on 08-09-2020, 05:47:28 IST, Lat: 38.07 & Long: 73.99, Depth: 90 Km ,Location: 435km NNW of Kargil, Laddakh, Indiafor more information https://t.co/OmmtCGofUl@ndmaindia — National Centre for Seismology (@NCS_Earthquake) September 8, 2020

इसके अलावा नागालैंड के दीमापुर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे. 7 सितंबर की देर रात 11.06 बजे आए भूकंप का केंद्र दीमापुर से 66 किलोमीटर दूर था. इसकी गहराई 32 किलोमीटर थी.

Earthquake of Magnitude:3.1, Occurred on 07-09-2020, 23:06:05 IST, Lat: 26.44 & Long: 93.42, Depth: 32 Km ,Location: 66km NNW of Dimapur, Nagaland, Indiafor more information https://t.co/FYTXPQ6mA1 @ndmaindia pic.twitter.com/8EPT9dsIMA — National Centre for Seismology (@NCS_Earthquake) September 7, 2020

हालांकि राहत की बात यह है कि कहीं से भी किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है. 48 घंटे के भीतर अंडमान निकोबार में आया यह दूसरा भूकंप था.

गौरतलब है कि अंडमान निकोबार में 6 सितंबर की सुबह भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे. पिछले कुछ दिनों से हर दिन देश के किसी न किसी हिस्से में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं. अभी एक दिन पहले ही महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और नासिक में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे.