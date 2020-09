निकोबार में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.3 मापी गई तीव्रता

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. रविवार की सुबह-सुबह 6.38 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए. नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.3 मापी गई.

नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (एनसीएस) के मुताबिक इसकी गहराई 82 किलोमीटर थी.

Earthquake of Magnitude:4.3, Occurred on 06-09-2020, 06:38:55 IST, Lat: 9.88 & Long: 94.01, Depth: 82 Km ,Location: Nicobar island

— National Centre for Seismology (@NCS_Earthquake) September 6, 2020

महाराष्ट्र के पालघर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए. इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.5 मापी गई. एनसीएस के मुताबिक इसकी गहराई 5 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है.

Earthquake of Magnitude:2.5, Occurred on 06-09-2020, 04:58:17 IST, Lat: 19.99 & Long: 72.88, Depth: 5 Km ,Location: Palghar, Maharashtra

— National Centre for Seismology (@NCS_Earthquake) September 5, 2020

बताया जाता है कि पालघर में भूकंप के झटके अहले सुबह 4.58 बजे महसूस किए गए. निकोबार से लेकर अरुणाचल तक भूकंप से हिल उठे. पूर्वोत्तर के राज्य अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भूकंप की तीव्रता 3.4 मापी गई है. तवांग में सुबह 7.30 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए.

Earthquake of Magnitude:3.4, Occurred on 06-09-2020, 07:30:05 IST, Lat: 27.83 & Long: 92.24, Depth: 10 Km ,Location: Tawang, Arunachal Pradesh

— National Centre for Seismology (@NCS_Earthquake) September 6, 2020

गौरतलब है कि पिछले दो दिन से महाराष्ट्र के अलग-अलग इलाकों में धरती कांप रही थी. 4 सितंबर को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई तो 5 सितंबर को महाराष्ट्र के ही नासिक में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे. हालांकि, इस दौरान कहीं से भी किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है.