Fog Effect: उत्तर भारत में घना कोहरा, सियालदह-राजधानी सहित कई ट्रेनें लेट, फ्लाइट्स पर भी असर, यात्री बेहाल

Trains and Flights Delay due to Fog: उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड (Cold Wave) के बीच घने कोहरे की चादर से चारों तरफ धुंध छाई है. जिससे आम लोगों का जीवन भी प्रभावित हो रहा है. कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने की वजह से एक तरफ जहां सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ी है, तो वहीं ट्रेनों एवं उड़ानों पर भी कोहरे का असर दिखाई दे रहा है. अकेले दिल्ली में कोहरे के कारण 20 फ्लाइट्ल लेट हैं तो कई ट्रेनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा है.

राष्ट्रीय राजधानी में विजिबिलिटी (Low Visibility) कम होने के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट (IGI Delhi Airport) पर आज, 8 जनवरी 2023 को सुबह 6 बजे तक 20 उड़ानें लेट हैं. बता दें कि सुबह करीब साढ़े पांच बजे विजिबिलिटी 50 मीटर से कम दर्ज की गई. जिससे फ्लाइट्स के संचालन में परेशानी हो रही है.

Around 20 flights have been delayed at Delhi airport due to weather conditions. There was no flight diversion reported till 6am, said an official at Delhi airport.



वहीं, उत्तर रेलवे (Northern Railways) की 42 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं. आलम यह है कि अपने सही समय से चलने के लिए मशहूर यूपी-बिहार से होकर गुजरने वाली राजधानी, सियालदह, दुरंतो एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें 8 से 10 घंटे की देरी से चल रही हैं. शीतलहर के बीच घने कोहरे के कारण ट्रेनों के लेट होने से रेलवे स्टेशनों पर यात्री बेहाल हैं. कड़ाके की ठंड में ट्रेन का इंतजार करना काफी मुश्किल साबित हो रहा है.

"I came from Bihar's Patna and my train reached here late by 2-3 hours due to fog," says Dhananjay Kumar, a passenger



दिल्ली-हावड़ा रेल रूट के सर्वाधिक व्यस्ततम रेलवे स्टेशनों में शुमार यूपी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से होकर गुजरने वाली नई दिल्ली से चलकर सियालदह जाने वाली ट्रेन नंबर 12314 डाउन राजधानी एक्सप्रेस 9 घंटे की देरी से चल रही है. वहीं, नई दिल्ली से चलकर हावड़ा जाने वाली 12302 हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस 7 घंटे लेट चल रही है.

इसी तरह नई दिल्ली से चलकर भुवनेश्वर जाने वाली नई दिल्ली से भुवनेश्वर जाने वाली 22824 डाउन भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस 7 घंटे लेट चल रही है. तो नई दिल्ली से चलकर पटना जाने वाली 12310 पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस 6 घंटे की देरी से चल रही है. कोहरे ने राजधानी एक्सप्रेस सहित दुरंतो एक्सप्रेस के स्पीड पर भी लगाम लगा दी है.

नई दिल्ली से चलकर हावड़ा जाने वाली 12274 डाउन दुरंतो एक्सप्रेस 12 घंटे लेट चल रही है. इसी तरह 12436 आनंद विहार जयनगर गरीब रथ 9 घंटे लेट, 22410 आनंद विहार गया गरीब रथ एक्सप्रेस 6 घंटा लेट,13424 अजमेर से चलकर भागलपुर जाने वाली अजमेर भागलपुर एक्सप्रेस 5:30 घंटे लेट,12818 आनंद विहार से चलकर हटिया जाने वाली झारखंड एक्सप्रेस 3:30 घंटे लेट,15645 लोकमान्य तिलक डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस 1 घंटे लेट,12354 लाल कुआं हावड़ा एक्सप्रेस डेढ़ घंटे लेट है.

इसके अलावा ट्रेन नंबर 13430 नई दिल्ली से चलकर मालदा जाने वाली फरक्का एक्सप्रेस 3 घंटे लेट और 15483 अलीपुरद्वार दिल्ली महानंदा एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 2 घंटे की देरी से चल रही है.