दिल्ली में ठंड की एंट्री! 19.6 डिग्री तक लुढ़का पारा, इस मौसम का सबसे ठंडा दिन रहा आज

दिल्ली में इस सीजन का न्यूनतम तापमान 19.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो औसत से 1.2 डिग्री अधिक है. हालांकि सुबह हल्की ठंडक और धुंधली धूप ने माहौल खुशनुमा किया, लेकिन खराब वायु गुणवत्ता सूचकांक के कारण लोगों को ताजगी का अनुभव नहीं हो रहा.

दिल्ली-NCR में मौसम ने बदली करवट (Photo: PTI)
देश की राजधानी दिल्ली में ठंडी ने दस्तक दे दी है. दिल्ली में न्यूनतम तापमान 19.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. ये इस सीज़न का सबसे कम तापमान रहा. हालांकि, ये तापमान इस मौसम की औसत तुलना में लगभग 1.2 डिग्री ज्यादा है. मौसम विभाग के मुताबिक ये थोड़ा गर्म जरूर है, लेकिन जो लोग सुबह की ठंडी हवा में ताजगी की उम्मीद कर रहे थे, उनके लिए ये खुशखबरी नहीं बल्कि चिंता वाली बात है. वजह है दिल्ली की हवा की हालत, जो इस वक्त ‘खराब’ AQI यानी प्रदूषण के स्तर में है.

सुबह की हल्की ठंडक के साथ फैली धुंधली धूप ने शहर का माहौल थोड़ी देर के लिए खुशनुमा तो किया, लेकिन वायु प्रदूषण के कारण लोगों को ताजगी का अनुभव नहीं हो रहा. मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक हवा में मौजूद प्रदूषक कणों के कारण AQI लगातार खराब दर्ज किया जा रहा है. दिल्ली के कई इलाकों में लोग सुबह मॉर्निंग वॉक या आउटडोर एक्टिविटी से बच रहे हैं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई, आंखों में जलन और सिरदर्द जैसी शिकायतें बढ़ गई हैं.

विशेषज्ञ मानते हैं दिवाली के बाद वायु गुणवत्ता और गिर सकती है. कम तापमान के मौसम में हवा की गति धीमी रहती है और प्रदूषक कण ऊपर नहीं उठ पाते, जिससे शहर में स्मॉग बढ़ सकता है. प्रदूषण से बचने के लिए लोगों को मॉर्निंग वॉक या आउटडोर एक्टिविटी करने से बचना चाहिए, N95 मास्क या बेहतर प्रोक्तेक्शन अपनाना चाहिए, और घर के पौधों की देखभाल बढ़ानी चाहिए.

शहर में सुबह का दृश्य वाकई “सुहानी सर्दी” जैसा है, लेकिन एयर क्वालिटी की सच्चाई देखकर यह राहत अधूरी ही महसूस होती है. दिल्लीवासी मौसम की ताजगी का इतना आनंद नहीं उठा पा रहे, जितना वो उम्मीद करते हैं. क्योंकि हवा में जहर घुला है और सांस लेना भी चुनौती बन चुका है.

शनिवार सुबह 10 बजे आनंद विहार का AQI 379, लोधी रोड का 230, आईटीओ का 271, विवके विहार का 288 और पटपड़गंज का 272 रहा. ज्यादातर इलाकों में हवा की गुणवत्ता ख़राब ही है.
 

