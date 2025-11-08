ठंडी हवा से बढ़ा स्मॉग, दिल्ली में बढ़ने वाला है प्रदूषण... मौसम विभाग ने दिया अपडेट

Delhi air pollution: राजधानी दिल्ली एक बार फिर खतरनाक प्रदूषण स्तर की गिरफ्त में है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 335 दर्ज किया गया है, जो ‘बेहद खराब’ श्रेणी में आता है.

शहर के कई इलाकों में स्थिति और भी गंभीर है. सुबह 9 बजे के आंकड़ों के अनुसार, बवाना में AQI 403, आईटीओ में 373, मुंडका में 375, वज़ीरपुर में 381 और पुषा रोड पर 359 तक पहुंच गया है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह स्तर स्वास्थ्य के लिए अत्यंत खतरनाक है.

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि अगले 6 से 7 दिनों तक उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में रात का तापमान सामान्य से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे रह सकता है. ठंडी और धीमी हवा के कारण प्रदूषक तत्व जमीन के पास फंस जाएंगे, जिससे दिल्ली-एनसीआर एक तरह से ‘पॉल्यूशन ट्रैप’ में बदल जाएगा.

स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि लोग सुबह और देर शाम बाहर निकलने से बचें, N-95 या N-99 मास्क पहनें, घरों में एयर प्यूरीफायर या पौधों जैसे नेचुरल फिल्टर लगाएं, और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं ताकि शरीर से विषैली गैसें बाहर निकल सकें.

#WATCH | Delhi: A thick layer of toxic smog blankets the national capital as the air quality continues to deteriorate. Drone visuals from the Sarai Kale Khan area. pic.twitter.com/z9sXW9QE5U — ANI (@ANI) November 8, 2025

विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली की जहरीली हवा अब केवल मौसमी समस्या नहीं, बल्कि स्थायी संकट बन चुकी है. जब तक सरकारें वैज्ञानिक नीति, क्षेत्रीय सहयोग और सख्त अमल नहीं अपनाएंगी, तब तक हर सर्दी में यह जहरीला धुआं राजधानी की सांसें घोंटता रहेगा.

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर के बीच भाजपा ने ‘एंटी-पॉल्यूशन ड्राइव’ की शुरुआत की है. इस अभियान की शुरुआत भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी और धार्मिक नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने मिलकर की.

#WATCH | Delhi: BJP National General Secretary Arun Singh, BJP MP Ramvir Singh Bidhuri, and religious leader Acharya Pramod Krishnan launched the Anti-Pollution Drive in Delhi. pic.twitter.com/pHrRXcGDnV — ANI (@ANI) November 8, 2025

इस दौरान नेताओं ने लोगों से अपील की कि वे प्रदूषण नियंत्रण में सक्रिय भागीदारी निभाएं और स्वच्छ हवा के लिए मिलकर प्रयास करें.

भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि जैसे ही दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी, तुरंत प्रदूषण कम करने के लिए कई कदम उठाए गए.

उन्होंने बताया, “आज राजपाल सिंह कार्यकर्ताओं को दिशा-निर्देश देने के लिए मैदान में उतरे हैं. पूरे क्षेत्र में सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है.” उन्होंने कहा कि रेखा गुप्ता सरकार के अंतर्गत आने वाली एजेंसियां - PWD, MCD और NDMC - एकजुट होकर दिल्ली की सड़कों पर पानी का छिड़काव और धूल नियंत्रण का काम कर रही हैं.

