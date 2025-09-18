दिल्ली दहलाने की साजिश! ISIS मॉड्यूल आतंकियों से पूछताछ के बाद झारखंड में रेड, पोटेशियम नाइट्रेट बरामद

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ISIS मॉड्यूल आतंकियों से पूछताछ के बाद झारखंड में छापेमारी कर भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है. स्पेशल सेल ने ये कार्रवाई हाल ही में झारखंड से गिरफ्तार ISIS मॉड्यूल के गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ के आधार पर की है.

दरअसल, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को खुफिया इनपुट मिला कि आईएसआईएस से जुड़े तत्व दिल्ली में बड़े हमले की साजिश रच रहे हैं. इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए स्पेशल सेल ने झारखंड एटीएस और स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर रांची के लोअर बाजार इलाके में तबराक लॉज पर दबिश दी. जहां से पुलिस टीम ने मुख्य आरोपी दानिश को गिरफ्तार किया गया. दानिश बोकारो जिले के पेटारवार का निवासी है और पिछले डेढ़ साल से लॉज में छिपा हुआ था.

भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद

सूत्रों ने बताया दानिश से पूछताछ के आधार झारखंड में छापेमारी की गई थी, जहां से भारी मात्रा पोटेशियम नाइट्रेट समेत अन्य खतरनाक रसायन जब्त किए गए.

पुलिस ने बताया कि इस ऑपरेशन में 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि दर्जनों संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

दिल्ली के दहलाने की थी साजिश

प्राप्त जानकारी के अनुसार, ये मॉड्यूल दिल्ली में बड़े पैमाने पर विस्फोट की योजना बना रहा था. आरोपी धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने और समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने के लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे. दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास, अवैध हथियार रखने और धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने के आरोपों में एफआईआर दर्ज की है. स्पेशल सेल ने कहा कि ये साजिश आईएसआईएस से प्रेरित थी और आरोपी जेल से संचालित नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं.

