घने स्मॉग से IGI एयरपोर्ट पर 10 फ्लाइट्स रद्द, यात्रियों की बढ़ीं मुश्किलें

देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर भीषण वायु प्रदूषण और घने स्मॉग की चपेट में है. इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (IGI) हवाई अड्डे पर बुधवार को कम विजिबिलिटी की वजह से 10 उड़ानों को रद्द करना पड़ा. स्मॉग और सर्दियों के कोहरे के मेल ने हवाई यातायात को बुरी तरह प्रभावित किया है, जिससे पीक ऑवर्स में यात्रियों को भारी अव्यवस्था और देरी का सामना करना पड़ रहा है.

एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार, घने स्मॉग के कारण विजिबिलिटी बेहद कम हो गई, जिससे उड़ानों का सुरक्षित संचालन संभव नहीं था. हालात सिर्फ एक दिन तक सीमित नहीं हैं.

इससे एक दिन पहले, 16 दिसंबर को 126 से ज्यादा उड़ानें रद्द की गई थीं, जिनमें 49 डिपार्चर और 77 अराइवल शामिल थीं. वहीं उससे पहले के दिन करीब 228 उड़ानों पर असर पड़ा था. इंडिगो एयरलाइंस ने अकेले ही अपने नेटवर्क पर 110 उड़ानें रद्द की थीं.

वायु प्रदूषण से दिल्ली का बुरा हाल

दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) लगातार 'गंभीर' श्रेणी में बना हुआ था लेकिन आज AQI 400 के भीतर ही दर्ज किया गया है. हालात को देखते हुए 13 दिसंबर से GRAP स्टेज-4 के तहत सख्त पाबंदियां लागू की गई हैं. इसके तहत निर्माण गतिविधियों पर रोक, वाहनों पर प्रतिबंध और औद्योगिक उत्सर्जन को सीमित किया गया है.

सुबह 7:00 बजे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई. अलीपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 314 रहा, जबकि आनंद विहार में 341 और अशोक विहार में 350 AQI दर्ज किया गय. आया नगर में AQI 272 रहा, वहीं चांदनी चौक में यह 328 दर्ज किया गया. आईजीआई एयरपोर्ट (टी-3) क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक 263 रहा, जबकि आईटीओ इलाके में AQI सबसे अधिक 360 रिकॉर्ड किया गया.

प्रदूषण में सुधार पर क्या बोला मौसम विभाग?

मौसम विभाग के अनुसार हवा की रफ्तार बेहद कम होने और तापमान इनवर्जन की स्थिति के कारण प्रदूषक तत्व जैसे PM2.5 और PM10 वातावरण में ही फंसे हुए हैं. बारिश या तेज हवा नहीं होने की वजह से हालात में तुरंत सुधार की संभावना कम है.

ऑनलाइन स्कूल, लोगों को घरों में रहने की सलाह

हालात को देखते हुए स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जा रही हैं और लोगों को घर में रहने, मास्क पहनने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है. फिलहाल, मौसम के अनुकूल बदलाव के बिना दिल्लीवासियों को इस जहरीली हवा से राहत मिलती नहीं दिख रही है.

