तबाही मचाकर आंध्र तट से आगे बढ़ा Cyclone Montha, किधर जाएगा, किन राज्यों में अलर्ट, जानिए सबकुछ

Cyclone Montha: भीषण चक्रवाती तूफान मोंथा ने बीती रात आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में तबाही मचाई है. तूफान के कारण कई पेड़ गिर गए और बिजली सेवा बाधित हुई है. हालांकि, चक्रवाती तूफान मोंथा अब कमजोर पड़ गया है लेकिन की राज्यों में अभी भी इसके असर से बारिश हो रही है. आइए जानते हैं किन राज्यों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है.

साइक्लोन मोंथा से सड़को को नुकसान पहुंचा (Photo: ITG)
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बताया कि बुधवार सुबह विजयवाड़ा सिटी में तेज बारिश और आंधी ने कहर मचाया है. जब भीषण चक्रवाती तूफान मोंथा ने रात में आंध्र प्रदेश के कोस्ट को नारसापुर (वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट) के पास, काकीनाडा के साउथ क्रॉस किया तो तेज हवाओं और भारी बारिश के बीच कई पेड़ गिर गए और सड़कों पर पानी भर गया.

कोस्ट पार करने के बाद, वेदर सिस्टम ने पिछले 6 घंटे में 10 किमी/घंटा की रफ्तार से नॉर्थवेस्ट की तरफ मूव किया और अब यह कमजोर होकर चक्रवाती तूफान में बदल गया है. चक्रवाती तूफान मोंथा के असर से कई राज्यों में बारिश हो रही है. मौसम विभाग (IMD) ने भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है.

IMD के मुताबिक, लेटेस्ट ऑब्ज़र्वेशन से पता चलता है कि चक्रवाती तूफान मोंथा ने आंध्र प्रदेश और यानम कोस्ट को मचिलीपट्टनम और कालिंगपट्टनम के बीच, काकीनाडा के साउथ और नारसापुर के पास में (28 अक्टूबर रात 11:30 बजे से 29 अक्टूबर सुबह 12:30 बजे के बीच) पार किया. लैंडफॉल प्रोसेस की प्रक्रिया कुल करीब 5 घंटे में (मंगलवार शाम 7:30 बजे शुरू हुई और बुधवार रात 12:30 बजे तक) खत्म हुई. 

बुधवार सुबह 2:30 बजे तक Montha का सेंटर नारसापुर से करीब 20 km वेस्ट-नॉर्थवेस्ट, मचिलीपट्टनम से 50 km नॉर्थईस्ट, काकीनाडा से 90 km वेस्ट-साउथवेस्ट, विशाखापट्टनम से 230 km साउथवेस्ट और गोपालपुर (ओडिशा) से 470 km साउथवेस्ट में था. IMD ने बताया कि यह चक्रवाती तूफान अगले 6 घंटे तक इसी इंटेंसिटी में नॉर्थवेस्ट की तरफ मूव करेगा और फिर अगले 6 घंटे में डीप डिप्रेशन में बदल जाएगा.

मौसम विभाग ने बताई बारिश की संभावना
मौसम विभाग ने बताया कि 29 अक्टूबर तक आंध्र प्रदेश और यानम में ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी, कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश भी हो सकती है. साथ ही, कुछ आइसोलेटेड जगहों पर 20 cm से ज्यादा की एक्स्ट्रीमली हेवी बारिश का अनुमान भी लगाया गया है. 30 अक्टूबर को भी IMD ने नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और कुछ जगहों पर भारी बारिश का अनुमान लगाया है.

