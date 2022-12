चीन-पाकिस्तान एक हो गए, जब युद्ध हुआ तो दोनों से होगा, भारत को बड़ा नुकसान होगा: राहुल गांधी

भारत और चीन में तनाव के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया. राहुल गांधी ने कहा कि चीन और पाकिस्तान एक हो गए हैं, कोई भी युद्ध होगा, जब भी होगा, वो एक से नहीं दोनों देशों से होगा. राहुल गांधी का ये बयान ऐसे वक्त पर आया, जब हाल ही में भारत और चीनी सैनिकों के बीच अरुणाचल के तवांग में झड़प हुई थी.

राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सेना के पूर्व अधिकारियों के साथ संवाद किया. इस दौरान राहुल गांधी ने कहा, भारत और चीनी सैनिकों के बीच गलवान और डोकलाम में हुई झड़प का आपस में संबंध है. यह पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को चोट पहुंचाने की चीन की रणनीति का हिस्सा है. दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध भी हैं.

भारत बेहद कमजोर स्थिति में- राहुल

राहुल गांधी ने कहा कि चीन और पाकिस्तान एक हो गए हैं, कोई भी युद्ध होगा. कोई भी युद्ध होगा, एक से नहीं होगा, दोनों से होगा. उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो देश को बहुत बड़ा नुकसान होगा. राहुल गांधी ने कहा, भारत इस वक्त बेहद कमजोर स्थिति में है.

Shri @RahulGandhi & ex-servicemen deliberated on the issue of China-Pak's conspiracy against India.

Our nation's integrity is paramount and #BharatJodoYatra is giving voice to thousands of concerned veterans & citizens.



Click to watch the full video:https://t.co/eFirE5WN85 pic.twitter.com/drOyVM3zak