scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'सेना का अपमान कांग्रेस की आदत...', ऑपरेशन सिंदूर पर पृथ्वीराज के बयान के बाद बीजेपी हमलावर

कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने ऑपरेशन सिंदूर पर सेना और वायुसेना को लेकर बयान दिया, जिसके बाद बीजेपी ने हमला शुरू कर दिया और इसे सेना का अपमान बताया है. विवाद बढ़ने के बाद भी चव्हाण ने माफी मांगने से इनकार किया.

Advertisement
X
पृथ्वीराज चव्हाण के बयान पर बीजेपी नेताओं ने पलटवार किया है. (File Photo: PTI)
पृथ्वीराज चव्हाण के बयान पर बीजेपी नेताओं ने पलटवार किया है. (File Photo: PTI)

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस लीडर पृथ्वीराज चव्हाण ने 16 दिसंबर को पुणे में एक स्पीच के दौरान बयान दिया, जिस पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है. उन्होंने हालिया ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा, "इस ऑपरेशन में थलसेना की एक किलोमीटर भी हलचल नहीं हुई. सब कुछ सिर्फ हवाई और मिसाइल युद्ध था. भविष्य में भी युद्ध इसी तरह लड़े जाएंगे- हवाई और मिसाइल से. ऐसे में क्या हमें 12 लाख सैनिकों वाली बड़ी थलसेना रखने की जरूरत है? या इन सैनिकों को दूसरे कामों में लगाया जा सकता है?"

इसके अलावा पृथ्वीराज चव्हाण ने दावा किया, "ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन भारतीय वायुसेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा था और भारतीय विमान मार गिराए गए. ऑपरेशन के पहले दिन हम पूरी तरह हार गए थे. 7 मई को जो आधे घंटे का हवाई संघर्ष हुआ, उसमें हमें पूरी तरह से पराजय मिली, चाहे लोग मानें या न मानें. भारतीय विमानों को मार गिराया गया. वायुसेना पूरी तरह से ग्राउंडेड थी और एक भी विमान नहीं उड़ा."

विवाद शुरू होने के बाद भी, कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण अपने बयान पर अडिग हैं और उन्होंने मांफी मांगने से इनकार किया है. उन्होंने कहा, "मैं अभी और कुछ नहीं कहना चाहता... लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगा. इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. मैंने कोई गलत टिप्पणी नहीं की है."

सम्बंधित ख़बरें

प्रताड़ना से तंग आकर महिला की खुदकुशी. (Photo: Representational)
पति के फोन में पढ़ लिए चैट्स... सवाल किया तो पीटा गया, महिला ने कर ली खुदकुशी 
रेटोरिया के पास हुए सामूहिक फायरिंग के बाद दक्षिण अफ्रीका में सुरक्षा सवालों के घेरे में (File: Representational)
महाराष्ट्र में निकाय चुनाव से पहले हिंसा... ठाणे में BJP प्रत्याशी के दफ्तर में फायरिंग 
कुएं में गिरे तेंदुए को सुरक्षित तरीके से निकाला बाहर. (Photo: Representational)
कुएं में गिर गया तेंदुआ, लोगों ने वन टीम को बुलाया, रेस्क्यू कर बाहर निकाला 
Pune Porsche Car Case
पुणे पोर्श केस: बॉम्बे HC ने 8 आरोपियों की जमानत याचिका की खारिज 
Ajit Pawar and Sharad Pawar
महाराष्ट्र निकाय चुनाव: शरद पवार गुट ने अजित पवार को दिया गठबंधन का ऑफर 

बीजेपी ने कांग्रेस पर बोला हमला

Advertisement

बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, "सेना का अपमान करना कांग्रेस की पहचान बन गई है. यह सिर्फ चव्हाण का बयान नहीं है, राहुल गांधी भी ऐसे ही बयान दे चुके हैं. यह सब उनकी सोच को दिखाता है, इसीलिए न तो कांग्रेस और न ही राहुल ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करते हैं. ये बयान उनकी सेना विरोधी मानसिकता को दिखाते हैं."

यह भी पढ़ें: 'माफी मांगने का सवाल ही नहीं...', ऑपरेशन सिंदूर पर बयान से विवाद बढ़ने पर बोले पृथ्वीराज चव्हाण

कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, "किसी को भी हमारी सेना की बहादुरी का अपमान करने का हक नहीं है. जो ऐसा करते हैं, वे कभी भी देश के हित के बारे में नहीं सोच सकते. हमारी सेना का अपमान करना कांग्रेस की आदत बन गई है."

बीजेपी के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व टॉप पुलिस अधिकारी बृज लाल ने कहा, "मैं इस बयान की कड़ी निंदा करता हूं. कांग्रेस हमेशा पाकिस्तान समर्थक रही है और उसने देश को शर्मिंदा किया है. जब राहुल गांधी विदेश जाते हैं, तो वह भारत का अपमान करते हैं. पूरा देश देख रहा है. जनता उन्हें सबक सिखाएगी."

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement