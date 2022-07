नेशनल हेराल्ड केस: सोनिया गांधी से आज तीसरे दौर की पूछताछ करेगी ED, कांग्रेस दफ्तर पर भारी पुलिस बल तैनात

नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय आज कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से तीसरे दौर की पूछताछ करेगा. माना जा रहा है कि ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस अपना सत्याग्रह जारी रखेगी. कांग्रेस के सांसद संसद भवन में गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन करेंगे. विपक्षी दल भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं.

इससे पहले सोनिया गांधी से मंगलवार और पिछले हफ्ते गुरुवार को कई घंटों की पूछताछ हुई थी. सोमवार को सोनिया गांधी से ईडी ने करीब 6 घंटे पूछताछ की. उधर, ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस ने सड़क से लेकर संसद तक जमकर हंगामा किया.

कांग्रेस ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ देशभर में सत्याग्रह किया. कांग्रेस ने केंद्र पर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया. दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी समेत कांग्रेस के करीब 250 लोगों को हिरासत में लिया, इनमें से 57 सांसद थे.

Security deployed outside AICC headquarters in Delhi.



Congress interim president Sonia Gandhi will appear before the ED for the third day today, in connection with the National Herald case. pic.twitter.com/YwPjFqYWqp