पुलवामा अटैक पर दिग्विजय के ट्वीट से भड़के शिवराज, बोले- कांग्रेस नेता के DNA की हो जांच

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले की बरसी पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से विवाद को जन्म दे दिया है. उन्होंने कहा है कि 2019 में पुलवामा में सीआरपीएफ के 40 जवान "खुफिया विफलता" के कारण शहीद हुए थे. बता दें कि 14 फरवरी 2019 को जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में एक आतंकी हमला हुआ था.

इस हमले में एक आतंकी ने विस्फोटकों से लदी अपनी कार को CRPF के जवानों को लेकर जा रही एक बस से टकरा दिया था. इस टक्कर की वजह से इतना जोरदार धमाका हुआ था कि सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे.

मंगलवार को इस हमले की बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने जवानों के बलिदान को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी. इस सिलसिले में दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा कि, 'आज हम उन 40 सीआरपीएफ शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं, जो पुलवामा में खुफिया विफलता के कारण शहीद हो गए. मुझे उम्मीद है कि सभी शहीद परिवारों का उपयुक्त रूप से पुनर्वास किया गया है.'

Today we pay homage to the 40 CRPF Martyrs who died because of the blatant Intelligence Failure in Pulwama.

I hope all the Martyred Families have been suitably rehabilitated.