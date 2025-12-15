scorecardresearch
 
'लैंड जिहादियों से मुक्त कराई 10 हजार एकड़ जमीन', सुशासन यात्रा में उत्तराखंड के CM धामी ने गिनाए अपनी सरकार के काम

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सरकार के काम गिनाते हुए कहा है कि हम पीएम मोदी का विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं.

आंध्र प्रदेश में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी (Photo: ITG):
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली में थे. मदनपल्ली में अटल-मोदी सुशासन यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के अजातशत्रु थे. उन्होंने उत्तराखंड में हुए सुशासन के कार्य भी गिनाए और कहा कि यह सब इसलिए संभव हो सका, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने 25 साल पहले ऐतिहासिक निर्णय लेकर उत्तराखंड को अलग राज्य बनाया था. सीएम धामी ने कहा कि हम आज पीएम मोदी का विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं.

सीएम धामी ने अपनी सरकार के काम गिनाते हुए कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड अलग पहचान बना रहा है. उत्तराखंड स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर बनकर उभरा है. उन्होंने कहा कि हमने देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने का ऐतिहासिक काम भी किया है. हमने धर्मांतरण विरोधी, दंगा विरोधी कानून भी लागू किए हैं. सीएम धामी ने कहा कि हम उत्तराखंड में लैंड जिहाद, लव जिहाद और 'फूंक जिहाद' जैसी विकृत मानसिकता के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं. हमने 10 हजार एकड़ जमीन लैंड जिहादियों से मुक्त कराई है.

सीएम धामी ने आंध्र प्रदेश में गिनाए उत्तराखंड सरकार के काम (Photo: ITG)
उन्होंने कहा कि हमने राज्य में नया कानून लाकर मदरसा बोर्ड को भी समाप्त करने का निर्णय लिया है. हम 'ऑपरेशन कालनेमी' के माध्यम से सनातन धर्म को बदनाम करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं. सीएम धामी ने लोगों से पीएम मोदी के संकल्प 'स्वदेशी अपनाओ, देश को आत्मनिर्भर बनाओ' को जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास करें और विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कवि के रूप में शब्दों को स्वर दिया, अपने विचारों और तर्कों से विरोधियों का भी सम्मान अर्जित किया.

पीएम मोदी के स्वदेशी अपनाने का संकल्प जन-जन तक पहुंचाने का किया आह्वान (Photo: ITG)
यह भी पढ़ें: उत्तराखंड: रुद्रपुर में धामी सरकार का बुलडोजर एक्शन, प्रशासन ने कब्जे में ली 8 एकड़ सरकारी जमीन

सीवाजपेयी ने हमेशा राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखा और कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया. सीएम धामी ने कहा कि लोकसभा में उनका ये बयान हमेशा अमर रहेगा जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकारें आएंगी, जाएंगी पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी लेकिन ये देश रहना चाहिए. उन्होंने कहा कि वाजपेयी की प्रेरणा से ही प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार भारत को सशक्त, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में कार्य कर रही है.

यह भी पढ़ें: उत्तराखंड रजत जयंती वर्ष: CM धामी के आवास पहुंचे धीरेंद्र शास्त्री, स्वामी अवधेशानंद गिरी, बोले- राज्य की आध्यात्मिक पहचान बनी रहे

सीएम धामी ने कहा कि भारत आज विश्व की चौथी आर्थिक शक्ति बन गया है और अब मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि देश स्टार्ट अप हब बन गया है. अमेरिका-यूरोप के लोग भी ये देखकर हैरान हैं कि भारत में छोटी सी सब्जी की दुकान चलाने वाली महिला भी यूपीआई से पेमेंट ले रही है. सीएम धामी ने कहा कि देश में विश्वस्तरीय एक्सप्रेस वे, हाइवे, एलिवेटेड रोड का जाल बिछ चुका है. 99 फीसदी गांव सड़कों से जुड़ गए हैं. मोदी सरकार ने कई नए एम्स, आईआईटी, आईआईएम बनाए हैं. उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से देश में जितने एयरपोर्ट बने थे, उतने तो प्रधानमंत्री मोदी ने 11 साल के कार्यकाल में ही बना दिए हैं.

---- समाप्त ----
