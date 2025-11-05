scorecardresearch
 

उत्तराखंड रजत जयंती वर्ष: CM धामी के आवास पहुंचे धीरेंद्र शास्त्री, स्वामी अवधेशानंद गिरी, बोले- राज्य की आध्यात्मिक पहचान बनी रहे

उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर देशभर के संतों का स्वागत किया. बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेंद्र शास्त्री, स्वामी अवधेशानंद गिरी और स्वामी चिदानंद सरस्वती सहित कई प्रमुख संत मौजूद रहे. संत समाज ने मुख्यमंत्री को आशीर्वाद दिया और राज्य की धार्मिक परंपरा और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत बनाने के प्रयासों की सराहना की.

मुख्यमंत्री धामी ने संतों का किया स्वागत (Photo: Ankit Sharma/ITG)
उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर देशभर के प्रमुख संतों का स्वागत किया. इस विशेष अवसर पर प्रदेश में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक माहौल देखने को मिला. कार्यक्रम में बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेंद्र शास्त्री, स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज और परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद सरस्वती सहित कई महत्वपूर्ण संत उपस्थित रहे.

मुख्यमंत्री धामी ने सभी संतों का ससम्मान स्वागत किया और राज्य में आशीर्वाद, धर्म और संस्कृति के संरक्षण में संत समाज की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और यहां की पहचान आध्यात्मिकता और संस्कृति से है. राज्य सरकार इसी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है.

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया संतों का स्वागत


संतों ने भी उत्तराखंड सरकार के प्रयासों की सराहना की और मुख्यमंत्री धामी को आशीर्वाद दिया. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत पूरे देश के लिए प्रेरणा है.

प्रदेश और जनता के कल्याण की कामना की

संत समाज ने राज्य की आध्यात्मिक पहचान को बनाए रखने और धर्म-संरक्षण से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाने की बात कही. कार्यक्रम में संतों ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज को एकजुट करने और संस्कृति के संरक्षण का संदेश देते हैं. उन्होंने प्रदेश और जनता के कल्याण की कामना की.

