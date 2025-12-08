उत्तराखंड: रुद्रपुर में धामी सरकार का बुलडोजर एक्शन, प्रशासन ने कब्जे में ली 8 एकड़ सरकारी जमीन

उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर एक बार फिर सख्त कार्रवाई की गई है. रुद्रपुर के खेड़ा स्थित ईदगाह के पास नजूल भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने आज कड़ी सुरक्षा के बीच हटा दिया.

अतिक्रमणकारियों ने ईदगाह स्थल की आड़ में लगभग 8 एकड़ नजूल भूमि पर अवैध रूप से चारदीवारी बनाकर कब्जा कर लिया था. जिलाधिकारी ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद यह कार्रवाई की गई है.

प्रशासन की टीम ने ड्रोन सर्वे और नाप-जोख के बाद भूमि को चिह्नित किया. आज सुबह प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और अवैध चारदीवारी को ध्वस्त करते हुए 8 एकड़ भूमि को कब्जे में ले लिया.

इस दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए खेड़ा को जाने वाली सड़क पर यातायात बंद कर दिया गया और भारी पुलिस बल तैनात किया गया. प्रशासन ने भूमि को कब्जे में लेने के बाद वहां अपने बोर्ड भी लगा दिए हैं. आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने हल्द्वानी कार्यक्रम के दौरान स्पष्ट किया था कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.



