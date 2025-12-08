scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

उत्तराखंड: रुद्रपुर में धामी सरकार का बुलडोजर एक्शन, प्रशासन ने कब्जे में ली 8 एकड़ सरकारी जमीन

उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर, रुद्रपुर में जिला प्रशासन ने कोर्ट के आदेश पर बड़ी कार्रवाई की है. खेड़ा स्थित ईदगाह के पास नजूल भूमि पर किए गए 8 एकड़ के अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया. मुख्यमंत्री धामी के सख्त निर्देशों के बाद, ड्रोन सर्वे से चिह्नित भूमि को कब्जे में लेकर प्रशासन ने वहाँ बोर्ड लगा दिए गए हैं.

Advertisement
X
रुद्रपुर में ईदगाह के पास 8 एकड़ नजूल भूमि से कब्ज़ा हटाया गया. (Photo: Screengrab)
रुद्रपुर में ईदगाह के पास 8 एकड़ नजूल भूमि से कब्ज़ा हटाया गया. (Photo: Screengrab)

उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर एक बार फिर सख्त कार्रवाई की गई है. रुद्रपुर के खेड़ा स्थित ईदगाह के पास नजूल भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने आज कड़ी सुरक्षा के बीच हटा दिया.

अतिक्रमणकारियों ने ईदगाह स्थल की आड़ में लगभग 8 एकड़ नजूल भूमि पर अवैध रूप से चारदीवारी बनाकर कब्जा कर लिया था. जिलाधिकारी ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद यह कार्रवाई की गई है.

प्रशासन की टीम ने ड्रोन सर्वे और नाप-जोख के बाद भूमि को चिह्नित किया. आज सुबह प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और अवैध चारदीवारी को ध्वस्त करते हुए 8 एकड़ भूमि को कब्जे में ले लिया.

सम्बंधित ख़बरें

deforestation brings devastation
जहान मिटाना है तो जंगल काट दो... अमेजन हो या हिमाचल, हैती हो या सुमात्रा, नतीजे सबने देखे हैं 
गोवा नाइट क्लब हादसे में टिहरी गढ़वाल के सतीश राणा की भी हुई मौत. (File Photo: Ankit Sharma/ITG)
भाई के पढ़ाई की जिम्मेदारी, घर में अकेले कमाने वाले... गोवा अग्निकांड में टिहरी गढ़वाल के सतीश की भी मौत 
Bajrang Dal Haridwar
हरिद्वार में बजरंग दल की 'शौर्य यात्रा' पर पथराव, बुलडोजर लेकर पहुंचे लोग 
रिहायशी इलाके में पहुंचा हाथियों का झुंड. (Photo: Screengrab)
हरिद्वार के रिहायशी इलाके में पहुंचा छह हाथियों का झुंड, सड़क पर मच गई अफरा-तफरी 
सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत. (Photo: ITG)
उत्तराखंड के चंपावत में हादसा... बारातियों की गाड़ी खाई में गिरी, 5 लोगों की मौत 

यह भी पढ़ें: उत्तराखंड में 'बुलडोजर एक्शन' पर हंगामा, छत पर चढ़े बुजुर्ग को JCB से उतारा, 111 अवैध घर किए जाएंगे ध्वस्त

इस दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए खेड़ा को जाने वाली सड़क पर यातायात बंद कर दिया गया और भारी पुलिस बल तैनात किया गया. प्रशासन ने भूमि को कब्जे में लेने के बाद वहां अपने बोर्ड भी लगा दिए हैं. आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने हल्द्वानी कार्यक्रम के दौरान स्पष्ट किया था कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement