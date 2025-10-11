scorecardresearch
 

Feedback

J&K: एंटी-टेरर ऑपरेशन के दौरान कोकरनाग में दो जवान हुए शहीद, सेना ने सर्वोच्च बलिदान को किया नमन

चिनार कॉर्प्स ने लांस हवलदार पलाश घोष और लांस नायक सुजय घोष की शहादत की पुष्टि की है, जो कोकरनाग के किश्तवाड़ रेंज में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए हैं. दोनों जवानों ने बर्फबारी और मुश्किल पहाड़ी रास्तों के बीच आतंकवाद का मुकाबला करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया.

Advertisement
X
किश्तवार रेंज में आतंक रोधी अभियान में शहीद हुए पलाश और सुजय घोष (Photo: PTI)
किश्तवार रेंज में आतंक रोधी अभियान में शहीद हुए पलाश और सुजय घोष (Photo: PTI)

चिनार कॉर्प्स ने लांस हवलदार पलाश घोष और लांस नायक सुजय घोष की सर्वोच्च शहादत का सम्मान करते हुए एक बेहद दुखद खबर की पुष्टि की है. दोनों वीर जवान कोकरनाग के किश्तवाड़ रेंज में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान शहीद हुए हैं.

यह घटना इस बात को दर्शाती है कि हमारे सुरक्षा बल किन डिफिकल्ट सिचुएशन में देश की सिक्योरिटी के लिए अपनी जान रिस्क में डालते हैं. कोकरनाग का किश्तवाड़ रेंज न केवल ज्योग्राफिकल तौर से चैलेंजिंग है बल्कि यहां मौसमी कठिनाइयां भी बेहद गंभीर होती हैं. चिनार कॉर्प्स ने स्पष्ट रूप से बताया है कि दोनों जवान 'एक्सट्रीम वेदर कंडीशन' से जूझते हुए आतंकवाद विरोधी अभियान में लगे हुए थे.

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ और कोकरनाग का इलाका लंबे समय से आतंकवादी गतिविधियों का केंद्र रहा है. यहां सुरक्षा बलों को न केवल आतंकवादियों से निपटना पड़ता है बल्कि कठिन ज्योग्राफिकल कंडीशन और मौसम का भी सामना करना पड़ता है. पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, कड़ाके की सर्दी और दुर्गम रास्ते सुरक्षा अभियानों को और भी कॉम्पलेक्स बना देते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

पुलिस ने होटल मालिक पर लिया एक्शन. (Photo: Representational)
जम्मू-कश्मीर के होटल में ठहरा विदेशी, होटल मालिक पर एक्शन 
jammu kashmir police
जम्मू-कश्मीर: कोकरनाग के जंगलों में लापता जवान का शव मिला, दूसरे की तलाश जारी 
The increasing threat of water pollution in Kashmir, a crisis for nature and tourism.
कश्मीर में जल प्रदूषण का बढ़ता खतरा, प्रकृति और पर्यटन पर संकट, देखें  
amit shah holds high level meeting jammu kashmir
J-K की सुरक्षा पर अमित शाह की मीटिंग, कहा- आतंकवाद पर जारी रहेगी जीरो टॉलरेंस की नीति 
jammu kashmir police
कश्मीर: कोकेरनाग के जंगल में दो आर्मी कमांडो लापता, सर्च ऑपरेशन जारी 

वीरता की मिसाल

Advertisement

लांस हवलदार पलाश घोष और लांस नायक सुजय घोष की शहादत एक बार फिर साबित करती है कि हमारे जवान किसी भी हाल में देश की सुरक्षा से समझौता नहीं करते. चिनार कॉर्प्स का संदेश स्पष्ट है कि 'उनकी वीरता और डेडिकेशन हमेशा हमें प्रेरणा देता रहेगा.'

यह भी पढ़ें: पीर पंजाल की पहाड़ियां, 170 KM का जंगल... कोकरनाग की गुफाओं में आतंकियों के सफाए का 'ऑपरेशन गैरोल'

परिवारों के साथ एकजुटता

सेना ने शहीद जवानों के परिवारों के साथ एकजुटता दिखाते हुए उनकी देखभाल का भरोसा दिलाया है. यह दिखाता है कि सुरक्षा बल न केवल राष्ट्र की सुरक्षा बल्कि अपने शहीद साथियों के परिवारों की जिम्मेदारी भी उठाते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement