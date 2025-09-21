चंबा में सड़क हादसा: रावी नदी में समाई कार, इंटर्न डॉक्टर की मौत, एक छात्रा लापता

हिमाचल के चंबा जिले में चंबा-पठानकोट एनएच हाईवे-3 पर परेल घार के पास एक तेज रफ्तार कार दुर्घटनाग्रस्त होकर रावी नदी में समा गई. इस हादसे में चंबा मेडिकल कॉलेज के एक इंटर्न डॉक्टर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक इंटर्न छात्रा नदी के तेज बहाव में बहकर लापता हो गई. हादसे में दो अन्य इंटर्न्स घायल हुए हैं.

पुलिस के अनुसार, ये हादसा शनिवार देर रात हुआ, जब चार इंटर्न्स को ले जा रही स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर रावी नदी में गिर गई. शुरुआती जांच में सामने आया है कि कार तेज गति में थी और चालक का नियंत्रण खो जाने के कारण हादसा हो गया. हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, एनडीआरएफ, और स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया.

लापता छात्रा की तलाश जारी

मृतक इंटर्न डॉक्टर की पहचान मेडिकल कॉलेज चंबा के एक छात्र के रूप में हुई है, जबकि लापता छात्रा की तलाश में बचाव दल लगातार प्रयास कर रहे हैं. रावी नदी के तेज बहाव के कारण खोज कार्य में काफी चुनौतियां आ रही हैं. घायल हुए दो अन्य इंटर्न्स को तत्काल मेडिकल कॉलेज चंबा में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

Advertisement

स्थानीय प्रशासन ने हादसे की जांच शुरू कर दी है और सड़क की स्थिति व हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम गठित की गई है. चंबा-पठानकोट एनएच पर अक्सर हादसों की खबरें सामने आती रहती हैं, जिसके लिए सड़क की खराब स्थिति और खतरनाक मोड़ों को जिम्मेदार ठहराया जाता है.

---- समाप्त ----