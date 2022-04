बिकरू से जहांगीरपुरी... कैसे यूपी से वाया MP अब दिल्ली पहुंचा बुलडोजर

दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध कब्जों पर बुधवार को बुलडोजर चलाया गया. दो घंटे की कार्रवाई में कई मकानों के हिस्से और दुकानें तोड़ दी गईं. अब तक बुलडोजर की चर्चा उत्तर प्रदेश में ही हुआ करती थी, लेकिन अब ये दूसरे राज्यों में भी चर्चा में बना हुआ है. उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के 'बुलडोजर मॉडल' को अब दूसरे राज्य भी अपना रहे हैं. 2022 के विधानसभा चुनाव में तो बुलडोजर बकायदा एक मुद्दा भी बन गया. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 'बुलडोजर बाबा' का नाम दे दिया गया. ये नाम और किसी ने नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दिया था.

योगी सरकार में बुलडोजर का जितना इस्तेमाल हुआ और जितनी प्रसिद्धि मिली, उतनी किसी राज्य में नहीं मिली. जबकि, ऐसा नहीं है कि बुलडोजर का इस्तेमाल पहले नहीं हुआ करता था, लेकिन यूपी से ही बुलडोजर को प्रसिद्धि मिली. यूपी चुनाव में जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तो बुलडोजर से साइकिल को रौंद दिया.

बहरहाल, अब ये बुलडोजर उत्तर प्रदेश से बाहर दूसरे राज्यो में भी चलने लगा है. और इसका इस्तेमाल पत्थरबाजी करने वालों के खिलाफ हो रहा है. उत्तर प्रदेश से होते हुए बुलडोजर मध्य प्रदेश के खरगौन पहुंचा, फिर गुजरात के खंभात, उसके बाद उत्तराखंड और अब दिल्ली तक ये पहुंच चुका है.

उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ बुलडोजर का सफर

2017 में जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी, तो उसके बाद बुलडोजर का सफर यहां से शुरू हो गया. योगी सरकार आने के बाद अपराधियों और माफियाओं के घर पर बुलडोजर चलने लगे. जुलाई 2020 में कानपुर के बिकरू में विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस पर हमला हुआ था. इस हमले में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे. इस कांड के बाद विकास दुबे फरार हो गया था. इसके बाद प्रशासन ने बिकरू में विकास दुबे की कोठी पर बुलडोजर चला दिया था. माना जाता है कि यहीं से अपराधियों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की कहानी शुरू हुई.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने दो दर्जन से ज्यादा माफियाओं के घर बुलडोजर चलाए हैं और 1500 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जब्त की है. फरवरी 2021 में सरकार ने विधान परिषद में बताया था कि 2017 में बीजेपी सरकार आने के बाद से अब तक 67 हजार एकड़ से ज्यादा की जमीन को अतिक्रमण से छुड़ाया गया है.

ये योगी का 'बुलडोजर मॉडल' ही था, जिसने उन्हें 'बुलडोजर बाबा' बना दिया. जनवरी में चुनाव प्रचार के दौरान एक रैली में अखिलेश यादव ने उन्हें ये नाम दिया था. अखिलेश ने कहा था, 'जो जगहों का नाम बदलते थे, आज एक अखबार ने ही उनका नाम बदल दिया. अखबार अभी गांवों में नहीं पहुंचा होगा. हम बता देते हैं. उनका नया नाम रखा है बाबा बुलडोजर.' बाद में इस 'बुलडोजर बाबा' को बीजेपी ने चुनाव में बहुत भुनाया और चुनाव जीतने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर से साइकिल को रौंद दिया.

कुछ दिन पहले ही प्रतापगढ़ में रेलवे स्टेशन पर शौचालय के संचालक ने एक महिला से दुष्कर्म किया. आरोपी का जब कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस आरोपी के घर बुलडोजर लेकर पहुंच गई. इसके कुछ ही घंटों बाद आरोपी ने खुद थाने में आकर सरेंडर कर दिया.

एमपी के सीएम बने 'बुलडोजर मामा'

उत्तर प्रदेश से होता हुआ बुलडोजर मध्य प्रदेश पहुंच गया. पिछले महीने मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप के आरोपियों के घर बुलडोजर से गिरा दिए गए. एक आरोपी की फसल भी जेसीबी से नष्ट कर दी गई. इसके बाद सिवनी के कुरई में दुष्कर्म के आरोपी का घर भी बुलडोजर से ढहा दिया गया.

अपराधियों के घर बुलडोजर चलाने के बाद राजधानी भोपाल की हुजूर सीट से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को 'बुलडोजर मामा' नाम दिया. सीएम शिवराज को मध्य प्रदेश में मामा कहा जाता है. रामेश्वर शर्मा ने अपने घर के बाहर होर्डिंग लगवाया, जिस पर लिखा था 'बेटी की सुरक्षा में जो बनेगा रौड़ा, मामा का बुलडोजर बनेगा हथौड़ा.'

इसके बाद 10 अप्रैल को रामनवमी के दिन खरगोन में हिंसा हुई. भीड़ ने रामनवमी के जुलूस पर पथराव किया, जिससे हिंसा भड़क गई. इसके बाद शिवराज सरकार ने हिंसा के आरोपियों के घर को बुलडोजर से ढहा दिया. इस पर सियासत भी हुई.

मध्य प्रदेश से गुजरात पहुंचा बुलडोजर

मध्य प्रदेश की थोड़ी सी सीमा गुजरात से भी लगती है. मध्य प्रदेश के बाद बुलडोजर गुजरात ही पहुंचा. खरगोन की तरह ही गुजरात के खंभात में भी रामनवमी के दिन सांप्रदायिक हिंसा हुई थी. पुलिस ने हिंसा के पीछे विदेशी साजिश होने की बात कही है. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों को बाहर से लिया गया था और उन्हें हर तरह की कानूनी और वित्तीय मदद देने का भरोसा दिया गया था.

हिंसा के बाद आणंद जिले के कलेक्टर के आदेश पर खंबात में अवैध कब्जों पर बुलडोजर दौड़ाया गया. ये बुलडोजर अवैध दुकानों, घरों और सड़क किनारे बनी झुग्गियों पर चला. प्रशासन ने दावा किया था कि बुलडोजर हिंसा के आरोपियों के अवैध कब्जों पर चलाया गया है.

