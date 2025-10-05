scorecardresearch
 

7 या 8 अक्टूबर... बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का कब होगा ऐलान?

निर्वाचन आयोग की टीम दो दिवसीय बिहार दौरा पूरा कर आज शाम दिल्ली लौटेगी. सूत्रों ने बताया कि दिल्ली लौटने के बाद आयोग की टीम सोमवार को पटना में हुई बैठकों का रिव्यू मीटिंग करेगी. इसके बाद मंगलवार या बुधवार को बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान होने की संभावनाएं हैं.

पटना से आज शाम को दिल्ली लौटेगी EC की टीम. (Photo: PTI)
भारत निर्वाचन आयोग की 16 सदस्यीय टीम, मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में बिहार का दो दिवसीय दौरे को पूरा करने के बाद आज शाम दिल्ली लौटेगी. सूत्रों के अनुसार, मंगलवार या बुधवार को बिहार विधानसभा चुनाव और सात राज्यों में विधानसभा की आठ सीटों पर उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा होने की संभावनाएं हैं.

आयोग की टीम ने पटना में राजनीतिक दलों, प्रशासनिक चुनाव अधिकारियों, राज्य के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारियों, प्रवर्तन एजेंसियों, मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ), विशेष पुलिस नोडल अधिकारी (एसपीएनओ) और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के नोडल अधिकारियों के साथ बैठकें कीं.

रविवार दोपहर को प्रेस वार्ता करेगा EC

इन बैठकों से प्राप्त इनपुट के आधार पर आयोग आज दोपहर 2 बजे एक प्रेस वार्ता के साथ अपने दौरे का समापन करेगा. इसके बाद सीईसी ज्ञानेश कुमार, दोनों चुनाव आयुक्त और टीम के सभी सदस्य शाम 4:10 बजे एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे.

आज शाम दिल्ली लौटेगी EC की टीम

सूत्रों की मानें तो रविवार को शाम को बिहार से दिल्ली लौटने की बाद निर्वाचन आयोग की टीम सोमवार को पटना में हुई बैठकों की समीक्षा करेगा. इसके बाद मंगलवार या बुधवार को बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है.

सूत्रों के मुताबिक, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नवंबर के पहले हफ्ते में दो चरणों में मतदान कराए जाने की उम्मीद है. मतगणना संभवत दूसरे हफ्ते की शुरुआत में हो सकती है, क्योंकि  बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है.

