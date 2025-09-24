scorecardresearch
 

पत्नी की तरह साथ रखा, फिर धमकी देकर भाग गया फिजिकल एजुकेशन टीचर, पीड़िता ने कहा- उसके पास आपत्तिजनक वीडियो

बेंगलुरु में एक फिजिकल एजुकेशन टीचर और क्रिकेट कोच पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण और धोखाधड़ी का आरोप लगा है. इस मामले की शिकायत पीड़ित महिला ने पुलिस से की है. शिकायत में कहा गया है कि आरोपी ने दो साल तक शारीरिक और मानसिक रूप से शोषण किया. जब महिला ने शादी करने की बात की, तो आरोपी ने धमकी दी और फरार हो गया.

महिला ने क्रिकेट कोच पर लगाए गंभीर आरोप. (Photo: Representational)
बेंगलुरु में फिजिकल एजुकेशन टीचर ने एक महिला को शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया. जब महिला ने शादी करने की बात कही तो आरोपी ने उसे धमकी दी और फरार हो गया. इस मामले की शिकायत पीड़िता ने पुलिस से की है. पुलिस आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

एजेंसी के अनुसार, शिकायत करने वाली महिला ने बताया कि वह तलाकशुदा है. वह अभय मैथ्यू नाम के व्यक्ति के संपर्क में आई थी. अभय पेशे से फिजिकल एजुकेशन टीचर और क्रिकेट कोच है. मैथ्यू से उसने अपनी पारिवारिक परेशानियां शेयर कीं तो उसने मदद का भरोसा दिलाया और शहर में एक रेंटेड घर की व्यवस्था की. उस घर दोनों ने एक साथ रहना शुरू कर दिया. महिला ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने शादी का वादा किया और उसी भरोसे के चलते उसके साथ रिलेशन बनाए. दोनों पति-पत्नी की तरह रहने लगे.

हालांकि, 20 सितंबर 2025 को जब महिला ने उससे शादी करने के लिए कहा तो आरोपी ने गाली-गलौज की और धमकी दी कि अगर वह फिर से इस मुद्दे को उठाएगी तो ठीक नहीं होगा. शिकायत में आरोप है कि मैथ्यू ने महिला का मोबाइल और उसका कुछ सामान लेकर घर छोड़ दिया और वापस नहीं आया. महिला का कहना है कि आरोपी ने उसके साथ धोखाधड़ी की है.

यह भी पढ़ें: वडोदरा: हिंदू बनकर प्रेमजाल में फंसाया, शादी का झांसा देकर बनाए शारीरिक संबंध, चौंकाने वाले खुलासे आए सामने

पुलिस ने कहा कि अभय मैथ्यू के पास अश्लील वीडियो भी थे. आरोपी केरल का रहने वाला है. वह गोट्टीगेरे में एक स्कूल में क्रिकेट कोच के रूप में काम करता था. अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका है, उसकी तलाश जारी है. महिला ने आरोप लगाया कि उसके मोबाइल में कई अश्लील वीडियो हैं. 

महिला तलाकशुदा है और उसकी एक बेटी है. वह अभय मैथ्यू से लगभग तीन-चार साल पहले मिली थी, जब वह उसी स्कूल में काम कर रहा था, जहां उसकी बेटी पढ़ती है. महिला ने बताया कि पिछले दो वर्षों से साथ रह रहे थे. 

पुलिस ने कहा कि मैथ्यू ने एक वीडियो मैसेज में कहा था कि वह अपने माता-पिता से मिलने गांव आया था, पिता की जमीन से संबंधित कुछ समस्याएं थीं, जिसके बारे में पीड़िता को भी पता है. उसने कहा कि मुझे नहीं पता कि महिला ऐसे आरोप क्यों लगा रही है. मैं उसके साथ रहूंगा. मेरा इरादा उससे शादी करके उसके साथ रहने का था. उसे धोखा देकर भागने का कोई इरादा नहीं था. मैं जल्द इस मामले में जवाब देने आऊंगा.

