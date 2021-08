असम: ट्रेन के 4 डिब्बे पटरी से उतरे, कोई हताहत नहीं

असम के कामरूप जिले में चायगांव रेलवे स्टेशन के पास सरायघाट एक्सप्रेस के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए. इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. रेल महकमे के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं.

NF Railway के अधिकारियों ने कहा है कि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है. ट्रैक पर काम चल रहा है. जल्दी ही ट्रैक पर ट्रेनों की आवाजाही बहाल हो जाएगी.

Assam | Four coaches of the Guwahati-Howrah Special Express train derailed near Chaygaon station at about 1336 hours today



No casualty to any passenger reported; Restoration work underway at the site: CPRO, Northeast Frontier Railway pic.twitter.com/o0GuBwSI87