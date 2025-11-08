scorecardresearch
 

आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में भीषण सड़क हादसा, 3 की मौत और 7 घायल

आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले के किर्लामपुडी मंडल में एनएच-16 पर रविवार को बड़ा सड़क हादसा हुआ. एक कार का टायर फटने से वह बेकाबू होकर मोटरसाइकिल, ऑटो और बस स्टॉप से टकरा गई, जिससे तीन लोगों की मौत हो गई और सात गंभीर रूप से घायल हुए.

आंध्र प्रदेश में एनएच-16 पर सड़क दुर्घटना (Photo: Apoorva Jayachandran/ ITG)
आंध्र प्रदेश में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. रविवार को काकीनाडा जिले के किर्लमपुडी मंडल के सोमनाडा गांव जंक्शन के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-16 (NH-16) पर एक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई और सात अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.

पुलिस के अनुसार, अन्नावरम से जग्गमपेटा की ओर जा रही एक कार का टायर अचानक फट गया, जिससे चालक ने नियंत्रण खो दिया. कार पहले एक मोटरसाइकिल और ऑटो-रिक्शा से टकराई, फिर अनियंत्रित होकर बस स्टॉप में जा घुसी, जिससे यह दर्दनाक हादसा हुआ.

मृतकों की पहचान हो गई है. मरने वालों में तीनों सोमनाडा गांव के निवासी हैं. मोर्टा आनंदराव, मोर्टा कोंडैया और ककाडा राजू की इस हादसे में मौत हो गई.

किर्लामपुडी में हादसे के बाद इलाके में मातम (Photo: Apoorva Jayachandran/ ITG)

घटना में घायल हुए सात लोगों को प्रथिपाडु अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.

हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय विधायक ज्योतुला नेहरू मौके पर पहुंचे, उन्होंने शोकग्रस्त परिवारों से मुलाकात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया.

किर्लमपुडी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है ताकि दुर्घटना के सटीक कारणों का पता लगाया जा सके.

---- समाप्त ----
