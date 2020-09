उत्तर प्रदेश: शिवाजी के नाम पर आगरा का मुगल म्यूजियम, बीजेपी नेता ने शिवसेना को घेरा

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सोमवार को आगरा के मुगल म्यूजियम का नाम बदल दिया. अब ये छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम के नाम से जाना जाएगा. इस फैसले पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. छत्रपति शिवाजी के वशंज और राज्यसभा सांसद संभाजी छत्रपति ने योगी सरकार के इस फैसले की तारीफ की है.



छत्रपति शिवाजी के वंशज और राज्यसभा सांसद संभाजी छत्रपति ने ट्वीट में लिखा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम रखने का फैसला लिया है. छत्रपति शिवाजी महाराज का वशंज होने के नाते मैं महाराष्ट्र के लोगों की ओर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शुक्रिया अदा करता हूं.

UP Govt has taken decision to rename the Mughal Museum to Chatrapati Shivaji Maharaj Museum.

As descendant of Chatrapati Shivaji Maharaj, l thank Honorable CM Shri Yogi Adityanath on behalf of people of Maharashtra.@narendramodi @myogiadityanath