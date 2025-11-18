पहले करते रेकी, फिर सुनसान जगहों से चेन लूटकर हो जाते फरार... आगरा से 3 गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के आगरा से पुलिस ने तीन चेन लुटेरों को दबोचा है. इन चेन लुटेरों ने पुलिस गिरफ्त में आने के बाद कबूल किया है कि उन पर दिल्ली के अलग-अलग थानों में 93 मुकदमे दर्ज हैं. थाना जगदीशपुरा पुलिस ने सेंट्रल पार्क के पास राह चलते व्यक्ति के गले से चेन तोड़कर भागने वाले इन तीन लुटेरों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए तीनों आरोपी कुख्यात अपराधी हैं. पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की स्पोर्ट बाइक और 60 हजार रुपए भी बरामद किया है.

दिल्ली के रहने वाले हैं लुटेरे

पुलिस ने प्रेस नोट में बताया है कि 10 नवंबर को बाइक सवार बदमाशों ने सेंट्रल पार्क के पास एक व्यक्ति की चेन तोड़ी थी. पीड़ित की शिकायत पर जगदीशपुरा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से आरोपियों की तलाश शुरू की. 16 नवंबर को पुलिस चेकिंग के दौरान हनी उर्फ हरप्रीत, साहिब और इकबाल नाम के तीन बदमाशों को पकड़ा गया. पूछताछ में आरोपियों ने वारदात को कबूल किया है.

मुरादाबाद में दो चेन स्नेचर गिरफ्तार, एक पर 29 तो दूसरे पर 12 मुकदमे, उत्तराखंड तक वारदात को देते थे अंजाम

पुलिस जांच में सामने आया कि हनी उर्फ हरप्रीत पुत्र हरविंदर सिंह निवासी विष्णु गार्डन थाना खायला दिल्ली पर 56 मुकदमे, इकबाल कुरैशी पुत्र अलाउद्दीन कुरैशी निवासी मालवीय नगर दिल्ली पर 31 मुकदमे और साहिब उर्फ प्रभजोत पुत्र तेजिंदर सिंह निवासी गीता कॉलोनी ईस्ट दिल्ली पर 5 मुकदमे दर्ज हैं. तीनों आरोपी दिल्ली के कुख्यात लुटेरे हैं.

आरोपियों ने पुलिस को बताया है कि वे 9 नवंबर को दिल्ली से चोरी की बाइक पर आगरा आए थे. सिकंदरा के एक गेस्ट हाउस में कमरा लेकर रुके और अगले दिन वारदात के लिए सेंट्रल पार्क के आसपास रेकी की. उन्हें इलाके में भीड़भाड़ कम लगी, जिसके बाद उन्होंने चैन स्नेचिंग को अंजाम दिया. हनी और साहिब बाइक पर थे. जबकि इकबाल आसपास घात लगाकर रेकी कर रहा था.

बाइक भी चोरी करते थे आरोपी

वारदात के बाद आरोपी जयपुर होते हुए दिल्ली लौट गए और रास्ते में चेन को 75 हजार रुपए में बेच दिया. पूछताछ में उन्होंने बाइक को दिल्ली के बुराड़ी क्षेत्र से 14 अक्टूबर 2025 को चोरी करना भी स्वीकार किया. आगरा पुलिस ने थाना बरारी दिल्ली को मोटरसाइकिल के संबंध में जानकारी दे दी है और जानकारी प्राप्त की जा रही है. साथ ही पुलिस ने तीनों आरोपियों को जेल भेजने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है.

