काबुल से गाजियाबाद लौटी पत्रकार कनिका, चिंतित परिवार ने ली राहत की सांस

तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लेने के बाद वहां फंसे दूसरे देशों के नागरिकों को सुरक्षित निकालने का सिलसिला जारी है. भारतीय वायुसेना भी वहां फंसे अपने लोगों को निकालने में मदद कर रही है. वायुसेना का एक जहाज आज मंगलवार को 120 भारतीयों को लेकर देश पहुंचा. सुरक्षित लौटने वालों में फ्रीलांस पत्रकार कनिका गुप्ता भी शामिल हैं.

भारतीय वायुसेना का जहाज आज काबुल से जामनगर और अब हिंडन एयर बेस पहुंचा. फ्रीलांस पत्रकार कनिका गुप्ता की मां मधु गुप्ता अपनी बेटी के स्वागत के लिए हिंडन एयर बेस के बाहर बहुत पहले ही पहुंच गई थीं.

आजतक से साथ बातचीत में कनिका गुप्ता की मां मधु गुप्ता ने अपनी बेटी के लौटने पर खुशी जाहिर की है. उन्होंने बातचीत में कहा, 'सुबह मेरी बेटी ने कॉल किया था तब वो काबुल में थी. उसने बताया कि प्लेन में बैठ गई है और कब प्लेन उड़ेगा ये नहीं मालूम है.'

उन्होंने कहा कि उड़ान भरने के बाद फ्लाइट जामनगर पहुंची. तब से हम लगातार न्यूज़ देख रहे थे.

मधु गुप्ता ने कहा, 'पिछले कई दिनों से अफगानिस्तान की खबर देख रहे थे. चिंता थी कि बेटी सुरक्षित घर लौट जाए. बेटी के पापा थोड़ा टेंशन में थे कि वह सुरक्षित घर लौट आए. अब मुझे बहुत खुशी है. बेटी के भाई और पापा घर पर इंतजार कर रहे हैं कि कब वो घर आएंगी.'

#WATCH | Indian Air Force C-17 aircraft that took off from Kabul, Afghanistan with Indian officials, lands in Jamnagar, Gujarat. pic.twitter.com/1w3HFYef6b