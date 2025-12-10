'लैंडफिल साइट में भ्रष्टाचार', BJP पार्षद का Video शेयर कर AAP ने उठाया सीएम के दावे पर सवाल

दिल्ली में बीजेपी और AAP के बीच कूड़े के प्रबंधन को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है. अब AAP विधायक सौरभ भारद्वाज ने MCD में कूड़े के प्रबंधन में बड़े भ्रष्टाचार का दावा किया है. उन्होंने अपने दावे से जुड़ा का वीडियो भी एक्स पर शेयर किया है, जिसमें बीजेपी के एक पार्षद आरोप लगा रहे हैं कि कूड़े के नाम पर निर्माण मलबा डालकर प्राइवेट कंपनियां MCD से करोड़ों रुपये की पेमेंट ले रही हैं, जबकि सड़कों पर कूड़ा पड़ा सड़ रहा है.



वीडियो में दिख रहा है कि स्टैंडिंग कमिटी की बैठक में बीजेपी पार्षद (जो खुद को ईस्ट ऑफ कैलाश और श्री निवास पुरी वार्ड से दूसरी बार चुने गए कॉर्पोरेटर बता रहे हैं) ने कमिश्नर को संबोधित करते हुए कहा कि दक्षिण दिल्ली की सबसे बड़ी लैंडफिल साइट (संभवतः ओखला) पर एक बड़ा गिरोह काम कर रहा है.

'कई पॉइंट्स पर इकट्ठा हो रहा है मलबा'



उन्होंने बताया कि शाम को लोग काम पर लगाए जाते हैं और 5 पॉइंट्स पर 300 रुपये प्रति पॉइंट के हिसाब से मलबा इकट्ठा किया जाता है. ये मलबा शाम को लैंडफिल साइट पर पहुंचाया जाता है, जहां इसे तौलकर 2400 से 2700 रुपये प्रति टन के रेट से MCD से पेमेंट लिया जाता है.

'कम होने के बजाए बढ़ रहा है कूड़े का पहाड़'



उन्होंने आरोप लगाया कि वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट पर पीपी मॉडल में करोड़ों रुपये खर्च किए गए, लेकिन आउटपुट केवल 5% है, जबकि इनपुट 95% निर्माण मलबा है. इससे कूड़े का पहाड़ कभी खत्म नहीं होगा. कूड़े का पहाड़ कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है.



पार्षद ने ये भी कहा कि दिल्ली में निर्माण कार्य रुकने वाला नहीं है, लोग एक मकान बनाकर चार बनाते हैं और तीन बेच देते हैं, लेकिन मलबे का प्रबंधन नहीं हो रहा.

MCD को लूट रहा ये गिरोह

वीडियो में पार्षद ने कमिश्नर से अपील की कि इस मामले में तुरंत FIR दर्ज की जाए. उन्होंने गारंटी दी कि अगर FIR हुई तो लैंडफिल पर जाने वाला कूड़ा 50% से ज्यादा हो जाएगा और मलबा 30% रह जाएगा. उन्होंने कहा कि ये एक आपराधिक गिरोह है जो दिल्ली MCD को लूट रहा है.



वीडियो में पार्षद ने कलकाजी, टेकहैंड और ओखला में 5-7 पॉइंट्स का जिक्र किया, जहां यह मलबा इकट्ठा होता है.

CM के दावे पर भी सवाल

AAP विधायक ने इस वीडियो को एक्स पर शेयर कर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के उन दावों पर सवाल उठाया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हर 15 दिन में हमारे मंत्री कूड़े के पहाड़ का निरीक्षण करते हैं और कहते हैं तेरे को (कूड़े के पहाड़) को जाना होगा.

उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मंत्री की 'तेरे को जाना पड़ेगा' वाली बातें सिर्फ दिखावा हैं, जबकि असल में भ्रष्टाचार चल रहा है.

