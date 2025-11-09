Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 9 नवंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 9 नवंबर, 2025 की खबरें और समाचार: देश की राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो चुकी है. अधिकांश इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 से भी ऊपर चला गया है, जो ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है. इससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य संकट गहराता जा रहा है. वहीं, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोन विधेयक पारित करने की तैयारी में है, जिनसे आसिम मुनीर की शक्तियों का दायरा बढ़ने वाला है. विपक्ष ने इसकी आलोचना करते हुए चेतावनी दी है कि इससे संविधान की बुनियाद हिल जाएगी. पढ़ें रविवार शाम की 5 बड़ी खबरें.

और पढ़ें

1) रेड जोन में दिल्ली! प्रदूषण के खिलाफ इंडिया गेट पर प्रदर्शन, कई लोग हिरासत में

दिल्ली में वायु प्रदूषण की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए लोगों ने आज इंडिया गेट पर मार्च किया. इसमें आप और कांग्रेस के नेता भी शामिल हुए. लोगों ने सरकार से ठोस नीति बनाने और प्रदूषण पर नियंत्रण की मांग की.

2) Gold को लेकर वार्निंग... आप भी खरीद रहे हैं डिजिटल सोना? तो जान लें SEBI ने क्या कहा

SEBI ने डिजिटल गोल्ड (E-Gold) निवेशकों के लिए चेतावनी जारी की है. SEBI ने कहा है कि ई-गोल्ड का बाज़ार में दायरा बढ़ा रहा है, लेकिन ये निवेशकों को जोखिम में डाल सकता है. एक प्रेस रिलीज़ में SEBI ने बताया कि ये Digital Gold न तो सिक्योरिटीज में नोटिफाई हैं और न ही कमोडिटी डेरिवेटिव्स के रूप में रेग्युलेटेड हैं.

Advertisement

3) 24 घंटे में जापान में भूकंप के कई झटके, सबसे बड़ा 6.8 तीव्रता का... सुनामी वॉर्निंग जारी

जापान के पूर्वी तट पर रविवार को 6.8 की तीव्रता के तेज़ भूकंप के झटके महसूस हुए हैं. ये भूकंप इवाते प्रांत के यमादा शहर से 126 किलोमीटर पूर्व में समुद्र के अंदर 10 किलोमीटर की गहराई पर आया. इस भूकंप के बाद जापान की मौसम एजेंसी ने सुनामी की चेतावनी जारी की है. भूकंप इतना तेज था कि आसपास के इलाकों में कंपन महसूस हुई.

4) PM से भी ज्यादा पावर, पूरे PAK का होगा रिमोट कंट्रोल... फिर भी आसिम मुनीर को किस बात का सता रहा डर?

पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर की शक्तियां लगातार बढ़ रही हैं. मई महीने में उन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई थी. लेकिन इन सबके बीच विपक्षी पार्टियां शहबाज शरीफ सरकार और मुनीर के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन कर रही है.

5) लड़ने-झगड़ने के बाद रूबियो से मिलने को तैयार लावरोव, लेकिन रखी ये शर्त...

रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने फिर से कहा है कि वो अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो से मिलने को तो तैयार हैं लेकिन रूसी इंटरेस्ट को प्राथमिकता देनी होगी. उन्होंने कहा, "हम यूक्रेन मुद्दे पर नियमित संवाद को आवश्यक मानते हैं." बता दें कि ट्रंप-पुतिन शिखर वार्ता यूक्रेन युद्ध पर रूस की कठोर शर्तों के कारण रद्द हो गई थी.

---- समाप्त ----