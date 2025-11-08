scorecardresearch
 

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 8 नवंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

बिहार के समस्तीपुर जिले में शनिवार को सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र के केएसआर कॉलेज के पास सड़क किनारे भारी संख्या में EVM से निकलने वाली VVPAT पर्चियां बिखरी हुई मिलीं. तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने पश्चिम बंगाल में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया से जुड़ी चिंता और तनाव की वजह से कथित तौर पर जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया है.

थार के रेगिस्तान में भारतीय सेना के सदर्न कमांड का त्रिशूल एक्सरसाइज. (Photo: PTI)
भारतीय सेना का दक्षिणी कमांड त्रिशूल अभ्यास के तहत कई त्रि-सेवा युद्धाभ्यास कर रहा है. भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज पर 2-1 से कब्जा किया है. बिहार के समस्तीपुर जिले में शनिवार को सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र के केएसआर कॉलेज के पास सड़क किनारे भारी संख्या में EVM से निकलने वाली VVPAT पर्चियां बिखरी हुई मिलीं. तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने पश्चिम बंगाल में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया से जुड़ी चिंता और तनाव की वजह से कथित तौर पर जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया है. बेंगलुरु की एक महिला ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर आरोप लगाया है कि रैपिडो चालक ने उसे अनुचित तरीके से छुआ. पढ़ें शनिवार शाम की 10 बड़ी खबरें...

1. PAK सीमा के पास तीनों सेनाओं का 'त्रिशूल' एक्सरसाइज... फ्यूचर वॉर की तैयारी में सेना 

भारतीय सेना का दक्षिणी कमांड त्रिशूल अभ्यास के तहत कई त्रि-सेवा युद्धाभ्यास कर रहा है. यह अभ्यास जमीन, समुद्र और हवा के पूर्ण एकीकरण को साबित करता है. 'जय' का मंत्र – संयुक्तता (जॉइंटनेस), आत्मनिर्भरता (आत्मनिर्भरता) और इनोवेशन पर यहां काम कर रहा है. यह अभ्यास सशस्त्र बलों की बहु-क्षेत्रीय क्षमताओं को मजबूत कर रहा है. इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, साइबर, ड्रोन और एयर डिफेंस जैसे क्षेत्रों में एकीकरण पर फोकस है.

2. दबदबा था, दबदबा है... सूर्या ने ऑस्ट्रेलिया संग टी20 सीरीज में कर ली धोनी-कोहली की बराबरी, 17 साल से टीम इंडिया का जलवा कायम 

भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज पर 2-1 से कब्जा किया है. दोनों टीम्स के बीच सीरीज का आखिरी मुकाबला 8 नवंबर (शनिवार) को ब्रिस्बेन के द गाबा में हुआ. हालांकि बारिश के चलते यह मुकाबला पूरा नहीं हो सका. सीरीज जीतने के साथ ही सूर्यकुमार यादव ने महेद्र सिंह धोनी और विराट कोहली की बराबरी कर ली. सूर्या से पहले कोहली और धोनी की कप्तानी में ही भारतीय टीम ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टी20 सीरीज जीतने में सफल रही थी.

3. बिहार में सड़क पर मिलीं VVPAT पर्चियां! चुनाव आयोग ने ARO को किया सस्पेंड, FIR दर्ज करने के निर्देश

बिहार के समस्तीपुर जिले में शनिवार को सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र के केएसआर कॉलेज के पास सड़क किनारे भारी संख्या में EVM से निकलने वाली VVPAT पर्चियां बिखरी हुई मिलीं. राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने इसे लेकर चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निर्वाचन आयोग की साख पर सवाल उठाया. आरजेडी ने X पर पोस्ट किया, 'समस्तीपुर के सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र के KSR कॉलेज के पास सड़क पर भारी संख्या में EVM से निकलने वाली VVPAT पर्चियां फेंकी मिलीं.

4. बंगाल में SIR पर बवाल... तनाव से जान गंवाने वाले पीड़ित परिवारों की मदद करेगी TMC

तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने पश्चिम बंगाल में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया से जुड़ी चिंता और तनाव की वजह से कथित तौर पर जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया है. इस संबंध में टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के निर्देश पर विशेष टीमें गठित की गई हैं, जो प्रभावित परिवारों से व्यक्तिगत रूप से मिल रही हैं. ये नेता न केवल भावनात्मक सहारा दे रहे हैं, बल्कि नियमित संपर्क बनाए रखते हुए हर संभव व्यावहारिक और प्रशासनिक मदद भी पहुंचा रहे हैं. इस अभियान का उद्देश्य शोकग्रस्त परिवारों को अकेला महसूस न होने देना और उनके दर्द में साथ खड़ा होना है.

5. 'भैया मत करो...', रैपिडो चालक ने बाइक पर की ऐसी हरकत, कांपने लगी महिला 

बेंगलुरु की एक महिला ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर आरोप लगाया है कि रैपिडो चालक ने उसे अनुचित तरीके से छुआ. यह वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है. इसमें महिला ने रैपिडो चालक की हरकत को रिकॉर्ड करके लोगों को दिखाया है. इंस्टाग्राम पर बेंगलुरु की एक महिला ने रैपिडो चालक की एक घिनौनी हरकत का वीडियो बनाकर उसे एक्सपोज किया है. महिला ने बताया कि इस दौरान वह इतना डर गई थी कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा. वीडियो के साथ महिला ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट भी लिखा है.

TOPICS:

