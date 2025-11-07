Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 7 नवंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 7 नवंबर, 2025 की खबरें और समाचार: सुप्रीम कोर्ट ने हसीन जहां﻿ की याचिका पर भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी﻿ और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है. उत्तर कोरिया ने शुक्रवार को परमाणु हथियारों से लैस एक शॉर्ट-रेंज बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जिसे जापान और दक्षिण कोरिया दोनों ने कन्फर्म किया है. पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाते हुए खुद को पीड़ित बताने की कोशिश की और समझौता बहाली की मांग की है. पढ़ें शुक्रवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

1) हसीन जहां की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, मोहम्मद शमी को जवाब के लिए 4 हफ्ते का वक्त

सुप्रीम कोर्ट ने हसीन जहां﻿ की याचिका पर भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी﻿ और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है. हसीन जहां ने कलकत्ता HC के उस फैसले को SC में चुनौती दी है, जिसमें उन्हें मासिक डेढ़ लाख रुपये और उनकी बेटी के लिए ढाई लाख रुपये गुज़ारा भत्ता दिए जाने का आदेश दिया गया था. हसीन जहां का तर्क है कि ये रकम अपर्याप्त है.

2) GST कट और फेस्टिव का कॉम्बो! भारतीयों ने की रिकॉर्ड खरीदारी, बिक गए 40.24 लाख वाहन

देशभर में अक्टूबर के महीने में रिकॉर्ड 40.24 लाख वाहनों की बिक्री हुई है. फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन्स के अनुसार, ये पिछले वर्ष की तुलना में 40.5 प्रतिशत ज़्यादा है. ये अब तक का सबसे ऊंचा मासिक आंकड़ा है. सरकार द्वारा एंट्री-लेवल टू-व्हीलर और स्मॉल कारों पर GST दरों में कमी से वाहन खरीदना पहले से कहीं अधिक किफायती हो गया.

3) उत्तर कोरिया ने दागी परमाणु हथियारों से लैस बैलिस्टिक मिसाइल, जापान और दक्षिण कोरिया अलर्ट

उत्तर कोरिया ने शुक्रवार को परमाणु हथियारों से लैस एक शॉर्ट-रेंज बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जिसे जापान और दक्षिण कोरिया दोनों ने कन्फर्म किया है. जापान कोस्ट गार्ड ने जानकारी दी है कि ये मिसाइल समुद्र में गिरी और फिलहाल किसी तरह के नुकसान की कोई जानकारी नहीं है. ये मिसाइल जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र के बाहर समुद्र में जाकर गिरी.

4) UN में भारत के सामने गिड़गिड़ाया पाकिस्तान, बार-बार कर रहा ऐसी अपील

पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाते हुए खुद को पीड़ित बताने की कोशिश की और समझौता बहाली की मांग की है. अप्रैल के पहलगाम हमले में पाकिस्तान स्पॉन्सर आतंकियों ने 26 लोगों की हत्या कर दी थी. आजतक के अनुसार, इस हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि निलंबित कर दी थी.

5) IND vs PAK Hong Kong Sixes: भारत ने पाक‍िस्तान को क्रिकेट के मैदान में फ‍िर पीटा, 2 रनों से जीता मुकाबला, उथप्पा ने खेली धुआंधार पारी

हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेस टूर्नामेंट 2025 में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है. ग्रुप-C के इस मैच में भारत ने DLS नियम के तहत 2 रनों से जीत हासिल की है. इस मैच में भारत ने पाकिस्तान को 87 रनों का टारगेट दिया था. पाकिस्तान ने 3 ओवरों में 41/1 रन बनाए थे, जिसके बाद बारिश के चलते आगे का खेल नहीं हो पाया और DLS नियम के तहत भारत को जीत मिली.

