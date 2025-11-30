scorecardresearch
 
Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 30 नवंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज शाम की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 30 नवंबर 2025 की खबरें और समाचार: कल से दिसंबर का महीना शुरू होने जा रहा है और देश में कई बड़े बदलाव (Rule Change From 1st December) लागू होने वाले हैं. इसके साथ ही महीने के शुरुआती हफ्ते में होम लोन (Home Loan), ऑटो लोन (Auto Loan) लेने वालों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है.

छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण. (File Photo: PTI)
छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में शनिवार को एक साथ 37 खतरनाक माओवादियों ने हथियार डाल दिए. इनमें 12 महिला नक्सली भी शामिल हैं. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) दिसंबर के पहले ​हफ्ते में रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट या 0.25% की कटौती का ऐलान कर सकता है. पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ ने एक तस्कर को मार गिराया. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रांची में खेले गए वनडे मुकाबले में एक फैन सुरक्षा घेरा तोड़कर मैदान में घुस गया और विरोट कोहली के पैर छूने लगा. पढ़ें आज शाम की 5 बड़ी खबरें...

1. दंतेवाड़ा में 65 लाख के इनामी 37 नक्सलियों का सरेंडर, 26 जवानों के शहादत के जिम्मेदार भीमा ने भी डाले हथियार

छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में शनिवार को एक साथ 37 खतरनाक माओवादियों ने हथियार डाल दिए. इनमें 12 महिला नक्सली भी शामिल हैं. इनमें शामिल 27 नक्सली इनामी हैं, जिन पर कुल 65 लाख रुपए का इनाम था. इन्हें डीआरजी कार्यालय दंतेवाड़ा में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में सरेंडर कराया गया. इस बड़े सरेंडर के पीछे डीआरजी, बस्तर फाइटर्स, विशेष आसूचना शाखा, 111वीं- 230वीं सीआरपीएफ वाहिनी और आरएफटी जगदलपुर की संयुक्त रणनीति रही, जिसने महीनों की निगरानी, ग्राउंड इंटेलिजेंस और लगातार दबाव बनाकर इन नक्सलियों को हथियार डालकर मुख्य धारा में लौटने पर मजबूर कर दिया.

2. अगले हफ्ते बड़ा ऐलान... RBI घटा सकता है रेपो रेट, कम हो जाएगी आपकी Loan EMI! 

कल से दिसंबर का महीना शुरू होने जा रहा है और देश में कई बड़े बदलाव (Rule Change From 1st December) लागू होने वाले हैं. इसके साथ ही महीने के शुरुआती हफ्ते में होम लोन (Home Loan), ऑटो लोन (Auto Loan) लेने वालों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. दरअसल, एक्सपर्ट्स का मानना है कि महंगाई के कम दबाव के चलते भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट या 0.25% की कटौती का ऐलान कर सकता है. अगर ऐसा होता है तो Loan EMI भी कम हो जाएगी.

3. भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर तस्करी की बड़ी कोशिश नाकाम, BSF के जवान ने तस्कर को मार गिराया 

पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा पर उस वक्त सनसनी फैल गई, जब गुरुवार शाम 32 बटालियन के BOP मटियारी इलाके में तस्करी रोकने गई BSF पार्टी पर बांग्लादेशी तस्करों ने घात लगाकर हमला कर दिया. प्लास्टिक के बंडलों के जरिए हजारों रुपए की अवैध तस्करी चल रही थी. सीमा के दोनों ओर से तस्कर एक 'क्विक ट्रांसफर ऑपरेशन' में लगे थे. जानकारी के मुताबिक, ये घटना 29 नवंबर को शाम करीब 15:55 बजे की है. गश्त कर रहे BSF जवान ने देखा कि 6-7 तस्कर सीमा के पास प्लास्टिक के बंडल पहुंचा रहे हैं. 

4. घुटने पर बैठकर कोहली के छुए पैर, रांची में 'विराट' शतक देख मैदान में उतरा जबरा फैन, देखें VIDEO

भारतीय क्रिकेट के दिग्गज विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में हुए पहले वनडे में धमाकेदार प्रदर्शन किया. कोहली ने सिर्फ 120 गेंदों पर 135 रन बनाए, जिसमें सात छक्के के अलावा 11 चौके शामिल रहे. कोहली ने छक्के के साथ फिफ्टी तो चौके के साथ सेंचुरी पूरी की. ये कोहली के वनडे इंटरनेशनल करियर का 52वां शतक रहा. इस शतक के साथ कोहली एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए. उन्होंने सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 51 शतक लगाए थे.

5. प्रेमी ने गर्लफ्रेंड को पीट-पीटकर मार डाला, हिरासत में आरोपी की भी हार्ट अटैक से मौत, मोरबी में दहला देने वाली वारदात

गुजरात के मोरबी जिले में लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़ा एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है. मोरबी के लखधीरपुर गांव के पास स्थित एक सिरेमिक फैक्ट्री के लेबर क्वार्टर में मध्य प्रदेश के रहने वाले नरेंद्र सिंह ध्रुवेल और उसकी 20 वर्षीय प्रेमिका पुष्पा देवी मरावी के बीच अचानक गंभीर विवाद हो गया. तीन महीने से साथ रह रहे इस प्रेमी जोड़े के बीच हुआ झगड़ा इतना बढ़ गया कि नरेंद्र सिंह ने बेल्ट और लकड़ी के डंडे से अपनी प्रेमिका की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई.

---- समाप्त ----
